棍網球｜香港女子棍網球隊對戰歐美各隊顯韌力 為10 ⽉亞太區奧運資格賽添信心

中國香港女⼦棍網球代表隊⽇前在波蘭完成 2026 世界女⼦棍網球錦標賽第⼆級別 (World Lacrosse Women’s Championship Dll) 全部賽事。港隊於⼀周內密集賽程中先後與多⽀歐洲及美洲勁旅交⼿，在七場比賽中取得四勝三負，除了展現團隊韌性，更透過多場勢均⼒敵的硬仗累積寶貴經驗，為未來國際賽事及 10 ⽉舉⾏的亞太區六⼈制棍網球錦標賽做好準備。

香港女子棍網球隊在今仗獲益良多。圖片由公開提供

圖片由公開提供

圖片由公開提供

圖片由公開提供

港隊於分組賽先後擊敗瑞⼠及挪威，並與墨⻄哥、意⼤利及主辦國波蘭激戰。其中對波蘭⼀仗戰⾄加時惜敗，最終以⼩組第四名轉戰排名賽。進入排名賽後，港隊展現強⼤⼼理質素。⾯對拉脫維亞⼀度落後３球，球隊於下半場展開絕地反擊，最後⼀節憑 Karina Harrison 獨取３球⼀助攻，帶領港隊打出 5：1 攻勢；全場攻入四球並當選 MVP 的鄧伊婷亦有出⾊演出，協助港隊以 11：9 反勝對⼿。

最後⼀場第 5 名排名賽對⻄班牙同樣戰況激烈，雙⽅比分⼀直緊咬，並多次互換領先。戰⾄最後 30 秒，攻擊主⼒鄧伊婷吸引三名防守球員後妙傳予無⼈看管的李坤瑜，後者把握機會攻入致勝⼀球，助港隊以 9：8 ⼒克⻄班牙，為今屆世界賽畫上圓滿句號，⽽許嘉希則獲選為該場比賽最有價值球員（MVP）。

女⼦隊主教練林穎怡表⽰ ，球隊能夠於整個密集賽程中，在多場實⼒接近的比賽取得勝利，反映各個崗位都有穩定發揮 ： 「無論是前線在逆境下組織進攻、中場積極爭奪控球，抑或後防的攔截及⾨將多次關鍵撲救，都展現出良好的團隊合作及執⾏⼒。」她認為，由於香港本地較少有與實⼒相若隊伍交⼿的機會， 今次世界賽正好讓球隊了解到與⾼⽔平對⼿對戰時所需具備的能⼒： 「如何提升閱讀比賽能⼒、掌控比賽節奏，以及在整場比賽保持⾼度專注，都是球隊未來需要持續努⼒的重要課題。」

港隊隊⻑史卓妍形容，今次世界賽猶如⼀次「過⼭⾞之旅」 ： 「分組賽初段先後不敵墨⻄哥及意⼤利， 令球隊未能達成賽前以⼩組前列晉級的⽬標，當時⼤家難免感到失望。 」她認為球隊並沒有因此氣餒 ，反⽽從失利中迅速調整⼼態。 尤其分組賽最後⼀場對波蘭於加時落敗，雖然遺憾，卻讓球隊深刻體會到如何處理關鍵時刻的壓⼒，她表⽰： 「正因為有了那場比賽的經驗，我們在對⻄班牙時，即使最後時刻形勢緊張，⼤家依然能夠保持冷靜，耐⼼執⾏戰術，最終成功把握機會取得勝利。」

展望未來，史卓妍表⽰，⼗⼈賽與六⼈賽在節奏及戰術要求上截然不同，⼗⼈賽更著重整體攻守部署及團隊配合。 她希望球隊能夠把今次世界賽累積的戰術執⾏能⼒、 臨場應變能⼒，以及隊友之間建立的默契與溝通帶回六⼈賽，繼續提升整體實⼒，並期望於今年 10 ⽉舉⾏的亞太區六⼈制棍網球錦標賽再創佳績。

經歷七場⾼強度世界級賽事後，港隊不僅收穫寶貴的國際賽經驗，更從⼀次次逆境與硬仗中累積信⼼。球隊將總結今次世界賽所得，持續提升技術與戰術⽔平，朝着未來更⾼的國際舞台邁進。

女⼦棍網球世錦賽｜港隊戰績

分組賽成績：

W 瑞⼠ 11-3

L 墨⻄哥 6-8

L 意⼤利 4-10

W 挪威 15-4

L 波蘭 7-8



5-8 名排名賽成績：

W 拉脫維亞 11-9



第 5 名名排名賽成績：

W ⻄班牙 9-8