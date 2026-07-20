F1｜安東尼利力壓陸克萊奪今季第6個分站冠軍 羅素首圈即退賽積分榜遭咸美頓反超

F1比利時站正賽，排頭位起步的卡美安東尼利一掃英國站失利陰霾，今戰力壓陸克萊強勢奪得今季第六個分站冠軍，但隊友佐治羅素卻受挫，首圈便和咸美頓發生碰撞後退賽，在積分榜上更被「黑帝」反超落到第三。

周日F1比利時站正賽由安東尼利取得頭位起步，第二名有韋斯塔潘，緊接有諾里斯和羅素，而一起步沒多久立即發生事故，羅素和咸美頓發生纏鬥，在彎道中2人發生碰撞，羅素被撞入沙石區其後退賽，安全車亦隨之啟動，之後雖然一直被身後的韋斯塔潘挑戰，但安東尼利依然冷靜應對穩守頭位，在其後陸克萊雖然曾其他車手進入維修站取得頭位，但安東尼利其後仍靠平治戰車出色的性能和個人實力反超，最終以1小時24分42.479秒首名衝線，陸克萊則以1.952秒之差屈居第2，第3則由韋斯塔潘獲得。

安東尼利自摩納哥站後連續3站未能獲分站冠軍，上站英國站更以15完賽，但僅過一站安東尼利即重拾狀態奪今季第6冠，他表示：「經歷了幾輪艱難的比賽，可以重回最高的領奬台感覺很好，今場比賽得來不易，因為我們一度因虛擬安全車失去頭位，但之後我們設法追了回來，陸克萊也很快所以我們必須守住優勢。」

有人歡喜有人愁隊友佐治羅素今戰卻大受打擊，他指今次碰撞屬意外，但指若戰車性能更好便不會發生今次意外，賽前第二羅素和安東尼利在積分榜上相差25分，但今站退賽後不但被今站獲第4的咸美頓反超外，差距更擴大至50分。

