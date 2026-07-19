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乒乓全錦賽｜王楚欽孫穎莎混雙苦戰五局爆冷出局 連折三大賽 陷九個月冠軍荒

即時體育
更新時間：13:30 2026-07-19 HKT
發佈時間：13:30 2026-07-19 HKT

頂著巴黎奧運會混雙金牌的光環，國乒「王牌組合」王楚欽與孫穎莎卻意外陷入了漫長的低潮期。在周六晚於湖南長沙舉行的2026年全國乒乓球錦標賽（雙打）混雙準決賽中，頭號種子「莎頭組合」苦戰五局後，以2-3爆冷不敵跨省搭檔袁勵岑/王藝迪，遺憾無緣決賽。這不僅是兩人連續第三項大賽無緣登頂，更令這對王牌組合的「冠軍荒」延續至第9個月。

孫穎莎（左）和王楚欽（右）爆冷出局。新華社
孫穎莎（左）和王楚欽（右）爆冷出局。新華社
孫穎莎（右）和王楚欽（左）爆冷出局。新華社
孫穎莎（右）和王楚欽（左）爆冷出局。新華社
袁勵岑（左）和王藝迪（右）爆冷淘汰「莎頭組合」。新華社
袁勵岑（左）和王藝迪（右）爆冷淘汰「莎頭組合」。新華社

決勝局關鍵分失守 歷史性新賽制下遇冷

全國乒乓球錦標賽向來是國內競技水平最高的賽事。自1952年首屆舉辦以來，雙打項目始終與團體、單打同場競技；直到2026年，中國乒協破天荒將雙打列為單獨一站比賽，並打破省市界限允許跨省配對，旨在整合實力為洛杉磯奧運會提前佈局。

面對在全新賽制下臨時配對的袁勵岑/王藝迪，長期作為固定搭檔的「莎頭組合」今仗遭遇嚴峻考驗。雙方激戰五局，王楚欽/孫穎莎雖然展現出強大韌性，兩度落後下兩度扳平（包括第四局強勢打出11:2的懸殊比分），但在決勝局戰至9平的關鍵時刻未能穩住陣腳，連失兩分，最終以2-3（8:11、11:6、9:11、11:2、9:11）飲恨出局。

內外雙線受挫 陷9個月「冠軍荒」亟待破局

作為目前國乒男女單的一號主力，王楚欽和孫穎莎在本屆賽事僅報名出戰混雙，兩人早前受訪時曾表示，希望將今次全錦賽視為今年亞運會的絕佳練兵機會。然而，隨著準決賽止步，他們的亞運練兵之旅亦宣告提前結束。

事實上，今次失利只是「莎頭組合」近期狀態起伏的縮影。自2025年WTT中國大滿貫奪冠後，兩人已陷入長達9個多月的「冠軍荒」。在國際賽場上，他們近期亦連續於WTT香港總決賽及美國大滿貫的決賽中，兩度折戟於韓國宿敵林鐘勳/申裕斌拍下。從國際賽遭韓國組合「雙殺」，到國內賽爆冷不敵臨時配對的跨省組合，這對國乒混雙組合正面臨配對以來的最大考驗。

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