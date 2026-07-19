日本羽毛球公開賽│「鄧謝配」激戰三局憾負世一摘銀 馮彥哲兩度醫療暫停成轉捩點

日本羽毛球公開賽決賽，香港混雙代表鄧俊文、謝影雪周日（19日）與國家隊「世一」組合黃東萍 / 馮彥哲力戰三局，以14：21、21：14、15：21惜敗，繼2024年後再次奪得日本公開賽銀牌。兩人周二將轉戰在常州舉辦的超級1000中國公開賽，首輪迎戰世界排名14位的日本組合霜上雄一 / 保原彩夏（Yuichi Shimogani / Sayaka Hobara）。

激戰世一打出風采

港隊開賽領先5：2，隨後被對手連取6分反超，以7：11落後進入中場暫停（interval）。間歇後，鄧俊文屢次打出好球得分，包括在8：11時一記完美壓綫的網前勾對角球，以及10：14時殺出綫路刁鑽的斜綫球。戰至12：15，黃東萍面對鄧俊文的後場發球，反應神速地殺出直綫，阻擋港隊追分勢頭，國家隊組合以21：14先下一城。次局港將狀態及時回勇，中段連得5分擴大領先至13：6。趁對手氣勢受挫，港隊後半段保持優勢，順利以21：14扳回一局，還以顔色。

馮彥哲於決勝局17：15時第二次叫醫療暫停。BWF官方YouTube直播截圖

醫療暫停阻追勢

決勝局戰況緊凑，世一組合以11：10的一分優勢進入間歇，隨後一度拉開差距至17：12，「鄧謝配」發力連追3分，追至15：17。緊張關頭，馮彥哲因救球跪地再次擦傷膝蓋，本局第二次叫醫療暫停（他先前在3：3時曾因膝蓋擦傷接受簡單處理）。漫長的暫停過後，港隊組合似乎手感冷卻、反應放緩，接連出現出界、下網及漏球失誤。最終連失4分，以15：21，總局數1：2與冠軍失之交臂。

周二超級1000的常州公開賽的簽表，「鄧謝配」和對手在同一半區，有機會在8強再戰。BWF官方網站截圖

展望常州超級1000賽

接下來「鄧謝配」將馬不停蹄轉戰周二在常州展開的超級1000中國公開賽。首輪對上世界排名14位的日本組合霜上雄一 / 保原彩夏，而本場對手馮彥哲 / 黃東萍亦身處同一半區，港隊有機會在8強再戰「鳳凰」組合。兩人在常州站的最佳戰績是2018年奪得銅牌，2023及2024年均於16強止步，去年則闖進8強；港隊盼望周二再求突破，創出佳績。

記者：爾郡耀