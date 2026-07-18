意大利六日賽｜李思穎一人擸走一銀一銅 麥迪遜賽偕師姐梁穎儀奪銅
更新時間：16:59 2026-07-18 HKT
發佈時間：16:59 2026-07-18 HKT
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繼日前在意大利波代諾內的「六日賽」中奪記分賽銀牌的「小女車神」李思穎（Ceci），周四（16號）再上頒獎台，她夥拍師姐梁穎儀參加麥迪遜賽，在10個衝刺圈中，2人留前鬥後，憑最後3圈以首名衝刺下奪得一面銅牌（20分），預計9月愛知名古屋此賽項勁敵之一的日本隊以26分取得銀牌，意大利組合奪金（29分），港隊總教練達海飛（Herve）表示對備戰亞運有幫助。
共有12隊組合參加共50圈的女子精英組麥迪遜賽，Ceci跟穎儀在10個衝刺圈中，頭7個圈都無功而還，未能取得任何分數，反觀有東京奧運全能賽銀牌得主梶原悠未坐陣、夥拍年僅21歲 的垣田真穗在10個衝刺圈有6圈衝得好分數，港隊竭盡所能在最後3圈拼命衝分，結果成功以3圈首名衝過終點，受惠於最後一圈分數雙計，有驚無險衝到一面銅牌，將原本一直㲃於第三及第四位的美國及西班牙組合一一擯出獎台外。
意大利東道主的Rachelle Barbieri及Martina Alzini，二人10個衝分圈全部有分落袋，其中2圈以首名衝刺，最終以29分奪冠。
總教練達海飛（Herve）表示：「雖然六日賽不計入UCI（國際車聯）的排名積分內，但今仗亦收練兵之效，對備戰9月亞運會很有幫助。」香港女子隊以1銀1銅完成「六日賽」，男子隊還有周六最後一天的麥迪遜賽。
記者：徐嘉華
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