意大利六日賽｜李思穎一人擸走一銀一銅 麥迪遜賽偕師姐梁穎儀奪銅

繼日前在意大利波代諾內的「六日賽」中奪記分賽銀牌的「小女車神」李思穎（Ceci），周四（16號）再上頒獎台，她夥拍師姐梁穎儀參加麥迪遜賽，在10個衝刺圈中，2人留前鬥後，憑最後3圈以首名衝刺下奪得一面銅牌（20分），預計9月愛知名古屋此賽項勁敵之一的日本隊以26分取得銀牌，意大利組合奪金（29分），港隊總教練達海飛（Herve）表示對備戰亞運有幫助。

李思穎（右）及梁穎儀（左）在意大利室外鑊場參加六日賽的麥迪遜賽。大會FB圖

女子麥迪䊨賽頒獎禮，意大利組合（中）奪冠，日本組合（左）奪亞，香港組合李思穎（右二）及梁穎儀（右一）奪季。大會FB圖

共有12隊組合參加共50圈的女子精英組麥迪遜賽，Ceci跟穎儀在10個衝刺圈中，頭7個圈都無功而還，未能取得任何分數，反觀有東京奧運全能賽銀牌得主梶原悠未坐陣、夥拍年僅21歲 的垣田真穗在10個衝刺圈有6圈衝得好分數，港隊竭盡所能在最後3圈拼命衝分，結果成功以3圈首名衝過終點，受惠於最後一圈分數雙計，有驚無險衝到一面銅牌，將原本一直㲃於第三及第四位的美國及西班牙組合一一擯出獎台外。

意大利東道主的Rachelle Barbieri及Martina Alzini，二人10個衝分圈全部有分落袋，其中2圈以首名衝刺，最終以29分奪冠。

總教練達海飛（Herve）表示：「雖然六日賽不計入UCI（國際車聯）的排名積分內，但今仗亦收練兵之效，對備戰9月亞運會很有幫助。」香港女子隊以1銀1銅完成「六日賽」，男子隊還有周六最後一天的麥迪遜賽。

記者：徐嘉華