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網球｜黃澤林在美國林肯站Ａ士失靈 張瑋桓雅典站跟決賽只差一步

即時體育
更新時間：15:33 2026-07-18 HKT
發佈時間：15:33 2026-07-18 HKT

香港網球一姐張瑋桓（Eudice）近期在雙打方面越戰越勇，在本月初溫布頓網球錦標賽首度躋身32強後，她在本周到希臘出戰雅典公開賽，夥拍波蘭老將Katarzyna Piter連過數關至4強，可惜在決勝局不敵頭號種籽、台日組合詹皓晴/加藤未唯，以1:2（3:6、3:6、5:10）無緣決賽；另邊廂的黃澤林（Coleman）在美國林肯挑戰賽8強對東道主外卡球手莊遜（Spencer Johnson）未能發揮一貫的犀利武器，全場只發出4個「A士」，比對手少6個，終以0:2下馬。

張瑋桓（左）及波蘭的Piter（右）跟決賽只差一步。香港網總圖
張瑋桓（左）及波蘭的Piter（右）跟決賽只差一步。香港網總圖
Eudice（左）跟Piter在4強力戰下不敵頭號種籽。Eudice Ig圖
Eudice（左）跟Piter在4強力戰下不敵頭號種籽。Eudice Ig圖

 

無論是Eudice還是Coleman，他們2人的上一場比賽都是溫網，一個主戰男單，一個主戰女雙，現處於個人雙打排名新高57位的Eudice今仗的雙打拍檔剛在本月初的溫網女雙去到8強，這隊「港波組合」被列為本賽3號種籽，並先後在16強以2:0擊敗烏茲別克組合、8強以2:0勝英國/荷蘭組合，到4強遇上首號種籽的「台日組合」，Eudice在今季曾兩度在雙打賽輸給詹皓晴及其不同拍檔，周五再遇，雙方在頭2盤互有輸贏，Eudice組合以3:6、6:3扳成平手，到決勝局，有更多大滿貫雙打經驗的詹皓晴/加藤未唯以10:5取得決賽權，全場打了一個半小時。

黃澤林不敵東道主外卡球手，提早下馬。資料圖片
黃澤林不敵東道主外卡球手，提早下馬。資料圖片

世界排名111位的Coleman在林肯網球挑戰賽8強對世界排682位的莊遜，在接近一個半小時的激戰中，港將在首局跟對手一樣曾發出3個「A士球」，可惜Coleman的第二發球得分不及對方，先輸第一盤3:6，次盤雙方打至「搶七」，Coleman的「A士球」失靈，反之對方的發球得心應手，港將以6:7（2:7）提早出局。

記者：徐嘉華

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