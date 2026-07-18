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日本羽毛球公開賽│鄧謝驚險逆轉大馬奇兵 今年首闖決賽明撼世一爭冠

即時體育
更新時間：14:38 2026-07-18 HKT
發佈時間：14:38 2026-07-18 HKT

日本羽毛球公開賽準決賽於周六（18日）上演，港隊混雙代表鄧俊文 / 謝影雪以17：21、21：18、21：15逆轉淘汰大馬奇兵黃顯維 / 鍾舒韻，順利闖入決賽。這不僅是兩人今年首度闖入巡迴賽決賽，亦是他們繼2024年奪銀後再度在此賽事衝冠，明天將硬撼國家隊「世一」組合黃東萍、馮彥哲。

讓一追二逆轉取勝

港隊在開賽初段表現慢熱，屢次出現下網及出界失誤。大馬組合在中段領先18：13，「鄧謝配」力追未果，以17：21先失一局。

第二局港將找回手感，起初打出9：4的優勢，可惜隨後連續接發失誤，被對手反超11：10進入中場暫停（interval）。重返賽場後雙方展開纏鬥，大馬組合先連得3分拉開至16：13，但「鄧謝配」隨即還以顔色追至17平手。來到17：18的關鍵時刻，港將頂住壓力連轟4分，以21：18驚險扳回一城。

決勝局港隊乘勝追擊，開局連取4分領先9：4，對方雖馬上連追4分逼近至8：9，幸好鄧俊文一記漂亮的推底綫球穩住局勢，以11：9領先進入中場休息。隨後兩人火力全開，一度將優勢擴大至19：12。最終「鄧謝配」以21：15奠定勝局，總局數2：1反勝晉級。

狀態回勇衝擊冠軍

這是兩人今年首度殺入巡迴賽決賽，對上一次入決賽是去年5月的新加坡公開賽。相隔一年零兩個月再入決賽，「鄧謝配」明天將面對國家隊的「世一」組合黃東萍 / 馮彥哲。雙方過去交手記錄為1勝4負，港隊期盼能打破近期4連敗的宿命，力爭突破2024年日本站奪銀的佳績。

大馬奇兵盡全力憾負

今天多次為「鄧謝配」帶來巨大壓力的大馬組合黃顯維 / 鍾舒韻，實力不容小覷，這對世界排名第118位的黑馬，先前已先後擊退兩隊世界前10強敵——分別是賽事6號種子，法國組合吉凱爾 / 德爾蕾（世界第7），以及3號種子、丹麥的基斯甸臣 / 寶查（世界第3）。今日面對排名第8位的鄧俊文 / 謝影雪，大馬組合依舊打得非常有耐性，不過港將組合的韌性更勝一籌，最終驚險過關。

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