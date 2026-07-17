日本羽毛球公開賽｜「鄧謝配」8強挫衛冕冠軍 兩局直落淘汰「蔣魏配」

香港第一混雙鄧俊文 / 謝影雪周五（17日）出戰日本羽毛球公開賽8強，以21：17、21：13強挫國家隊的蔣振邦 / 魏雅欣，强勢晉級4強。下輪將面對馬來西亞組合黃顯維 / 鍾舒韻。

「鄧謝配」默契凌厲

港隊開局迅速進入狀態，先取得10：6優勢，隨後對手發力連取5分反超，並以1分細微優勢進入半場暫停（interval）。局末雙方拉鋸至15分平手，港將此時打出一波4：0攻勢奠定勝局；當中鄧俊文在17：15時，更開出一記緊貼對手，擊向蔣振邦反手區的刁鑽平射球直接得分，助組合以21：17先拔頭籌。

易邊後港將火力全開，上半局以11：2壓倒性領先。謝影雪此役手感火熱，網前封阻與攔截反應極快。最終「鄧謝配」全程未曾落後，以21：13速勝再下一城。他們將於周六與馬來西亞組合黃顯維 / 鍾舒韻爭奪決賽席位。後者周五以兩局21：17淘汰了賽事3號種子、世界排名第3位的丹麥組合基斯甸臣（Mathias Christiansen） / 寶查（Alexandra Bøje）。