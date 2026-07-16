意大利六日賽｜「小女車神」李思穎為港隊打開獎牌之門 記分賽奪銀

現正隨隊在意大利波代諾內參加「六日賽」的香港「小女車神」李思穎（Ceci）周三（15號）傳來好消息！她在50個圈的女子精英組記分賽，以19分取得銀牌，跟冠軍、來自美國的希姬絲（Anna Hicks）只差一分。

Ceci（左）在記分賽奪亞。大會FB圖

Ceci在比賽中（第二排右）。大會FB圖

Ceci（白頭盔藍衫）在比賽中跟來自世界各地的車手一較高下。大會FB圖

香港隊派出6人參加意大利的六日賽，事實上，這項比賽吸引不會歐美及亞洲區車手參賽，以Ceci參加的精英組記分賽，共有34人參加，香港派出Ceci及梁穎儀參賽，Ceci在10圈的衝分比賽中，在第4圈、第5圈、第6圈、第8圈及第10圈都衝到分數，總分以19分位列亞軍，穎儀未能衝到分數，以第22名完成比賽。

日本名將梶原悠未（中）奪淘汰賽冠軍。大會FB圖

日本亦派出多名車手參賽，包括Ceci視為偶像的梶原悠未也有參賽，這位東京奧運全能賽銀牌得主在記分賽發揮麻麻，以5分位列總排名第11位，21歲 的日本師妹、杭州亞運麥迪遜金牌得主垣田真穗以第17名完成。

Ceci在女子淘汰賽及捕捉賽分列第13及第16名，穎儀分別奪第15及第22位，偶像梶原悠未在淘汰賽奪冠，捕捉賽則得亞軍。

朱浚瑋（最後一排左二）在比賽中。大會FB圖

男子組方面，朱浚瑋、曹棨光、繆正賢及伍柏亨參加了淘汰賽，以朱浚瑋位列總排名第22位為港隊最佳。朱仔跟曹棨光在麥迪遜賽位列第10名，伍柏亨及繆正賢以第15名完成。

記者：徐嘉華