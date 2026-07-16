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東京日本公開賽｜鄧俊文謝影雪休戰國際賽一個半月後 重返日本「福地」求突破

即時體育
更新時間：17:24 2026-07-16 HKT
發佈時間：17:24 2026-07-16 HKT

香港羽毛球第一混雙組合鄧俊文、謝影雪休戰國際賽一個半月後，本周到東京出戰超級750的日本公開賽，周四跟香港後輩組合陳延澤、吳芷柔16強「內訌」，在半小時的激戰後，「鄧謝配」以21:15、21:10勝出，周五8強將硬碰爭取本賽「三連冠」的國家「世二」組合蔣振邦、魏雅欣，期望一雪2024年同一比賽決賽敗仗之仇。

鄧謝配勝出內訌戰，希望在日本福地再創佳績。資料圖片
鄧謝配勝出內訌戰，希望在日本福地再創佳績。資料圖片
陳延澤及吳芷柔合作時間不足一年，但取得不俗的成績。資料圖片
陳延澤及吳芷柔合作時間不足一年，但取得不俗的成績。資料圖片

混雙八強上演2024同一比賽決賽翻版

世界排第8的「鄧謝配」及排32位的「澤柔配」今仗可以說是下周日（26號）假伊館舉行的全港羽毛球錦標賽的混雙決賽的首輪交鋒，今日首局比賽，雙方在初段只是一、兩分差距，俊文及阿雪曾處於落後位置，但很快在小休前已收復失分，首局以21:15先拔頭籌，次局，「鄧謝配」已捉到對方的路數，以21:10完場；相信大家都期望這兩對混雙組合下周日在伊館的全港賽決賽再鬥過。

鄧謝配今年上半年經歷高低，對即將舉行的世錦賽及亞運會都是一個很好的提醒。資料圖片
鄧謝配今年上半年經歷高低，對即將舉行的世錦賽及亞運會都是一個很好的提醒。資料圖片

俊文樂見「澤柔配」冒起：對彼此都得益

俊文在賽前曾談到「澤柔配」合作才約10個月，近月成績十分鼓舞，曾短暫跟芷柔合作混雙的阿俊文說：「我們平時都是一齊訓練，他們冒起對我們絕對是一個良性競爭，對彼此都是好事，可以互相得益，促進大家的世界排名及國際賽成績一齊上。」「鄧謝配」在今仗首圈先以2:0擊敗土耳其組合。

上半季經歷高低  休戰國際賽一個半月重整旗鼓

「鄧謝配」曾於2024年日本公開賽取得亞軍，當時的冠軍正是周五的8強對手「振欣配」（蔣振邦、魏雅欣），今季上半季成績喜樂參半，先在3月歷史性奪得全英錦標賽銅牌，但在4月的亞洲錦標賽以衛冕組合首圈止步，俊文表示是心態使然：「純粹是我自己的感受，我同阿雪復出（2025年4年）復出的目標是爭亞洲冠軍及全英獎牌，這些我們都未試過，完了這兩個目標後有少少完成了『願望清單』，由4月亞錦成績做得不好後，打後的比賽有少少浮浮沉沉，發揮未如理想，是心態影響發揮。」

「經過這2個多月的浮沉後，跟教練團總結這陣子的表現後，大家都覺得『我們輸到冇嘢輸』，可能心態放鬆了點，上一個半月無論是身心都調整好去迎戰未來的比賽，特別是9月的亞運會，好彩仍有時間給我們透一透氣、總結表現。」

李卓耀在日本公開賽１６強不敵日本對手，提早出局。資料圖片
李卓耀在日本公開賽１６強不敵日本對手，提早出局。資料圖片

男單女雙同遭對手反勝

男單方面，香港男一李卓耀有點可惜，他在首圈先以2:0擊敗國家隊代表陸光祖，今日對日本的田中湧士，港將先贏首局21:14下，被對手連追2局，最終以10:21、11:21止步次圈。

楊雅婷（左）及楊霈霖（右）在先勝對手一局下被反勝，無緣更進一步。資料圖片
楊雅婷（左）及楊霈霖（右）在先勝對手一局下被反勝，無緣更進一步。資料圖片

女雙的「雙楊配」楊雅婷、楊霈霖亦十分可惜，她們跟世界排名第4的日本老將組合福島由紀及松本麻佑打足3局，香港先勝21:19，但次局以14:21被對手追和，決勝局只是一、兩分差距，但最終以19:21無緣再進一級。

記者：徐嘉華

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