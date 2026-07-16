林肯網球挑戰賽｜香港網球一哥黃澤林以３號種籽 今季三入挑戰賽８強

上月底完成溫網之旅，香港網球一哥黃澤林（Coleman）回港短休後又再度出外比賽，他在香港時間周四早上在美國林肯網球挑戰賽（75級別）的16強，憑著全場發出11個「A士」在1小時45分鐘的比賽中有驚無險以7:5、7:6（7:5）擊敗新西蘭外卡球手舒柏（Anton Shepp），躋身8強後將對東道主外卡球手莊遜（Spencer Johnson），爭取今季第2次四強席位。

黃澤林在林肯挑戰賽有個好開始。資料圖片

世界排名111位的Coleman飛到美國轉回硬地比賽，他在32強先對中華台北的吳東霖，港將輕易以6:2、6:2取勝入今晨的16強，牌面上Coleman在世界排名及大賽經驗都比世界排405位的舒柏勝一籌，但打起來卻一點也不容易，港將在第一盤曾領先5:2，再拿多一局就可取得首盤勝利，但舒柏隨後連追3局至5:5平手，幸Coleman保持發球得分成功率高達百份之78，他先以7:5拿下第一盤。

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對手在次盤窮追猛打，Coleman第一局發球已被破發，但沒亂陣腳，他在第6局向對手還以顏色，打破對方發球局，追成3:3平手後，雙方最終要進入「搶七」決勝，發球技術一流的Coleman領先6:2，縰然對手連追3分，但Coleman在12局以一個「A士球」、以7:5奠勝，晉級8強對世界排名682的莊遜。

Coleman今季曾於4月底的中國九江市同一級別的網球挑戰賽奪得個人首個「挑戰賽」冠軍，當時他在Ig表示：「這個ATP挑戰賽的冠軍是我們香港的第一個，辛苦所有一直支持我的你們。」他亦曾於3月初多明尼加挑戰賽入過8強，可惜未能更進一步。

記者：徐嘉華