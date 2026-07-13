學界凱旋盃頒獎禮｜四位最佳男女運動員感激成績獲肯定 每人都有一個亞運夢

由中國香港學界體育聯會主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的2025-2026年度「賽馬會學界運動員嘉許計劃 - 凱旋盃」頒獎禮周一在拔萃女書院舉行，大會總共頒發288個獎項，最高榮譽的「最佳男、女運動員」得主是拔萃男書院的劉礎迪及拔萃女書院的沈綺紋，男女校組別的「最佳」由福建中學的翁溥澤及啓思中學的邱采汶奪得，他們4人不約而同期望日後代表香港參加大型比賽如4年一度的亞運會。

4位「最佳男、女運動員」得獎者，右起：翁溥澤、邱采汶、沈綺紋及劉礎迪。徐嘉華攝

徐嘉華攝

4位「最佳男、女運動員」的得獎者都是八足咁多爪，兩位應屆DSE考生翁溥澤及邱采汶今年參加的學體會比賽十分多，前者參加游泳、田徑、越野跑、排球，而主項是三項鐵人，亦是港青代表隊成員之一，後者是香港水球代表，但亦參加游泳、欖球、籃球及田徑。

主項游泳的劉礎迪跟今年亞運擦身而過。徐嘉華攝

中五的劉礎迪亦是多項賽事的參加者，包括主項游泳（400米自由泳）、副項救生及室內划艇，而中三的沈綺紋的主項是200米自由泳。

他們不約而同表示十分感謝學校及專項教練的栽培，才獲得此項「最佳男、女運動員」殊榮，亦無獨有偶都以代表香港參加未來的亞運會為目標。

主項三鐵的翁溥澤。徐嘉華攝

主項三項鐵人的翁溥澤對於在中六最後一年中學以「最佳男運動員」收尾感到開心，他說：「好開心及好榮幸奪得『凱旋盃』這個奬，以這獎為中學階段收尾很難得，我會藉這獎項不斷鼓勵自己，無論在三鐵上及學業上都會繼續努力，希望自己在三鐵的實力能在未來躋身世界舞台。」今年3月曾代表香港青年軍出戰亞錦賽的他曾奪得第8名。

中五的劉礎迪表示：「其實獲此獎有驚喜，同屆有其他學生運動員的運動成績都好叻，我能脫穎而出感到好高興，對我很有鼓舞作用，在運動上證明我之前的努力。」其實劉礎迪跟今年9月的愛知名古屋亞運會只是擦身而過，他的400米自由泳位列香港隊排名第3，由於只有頭2位可以出戰亞運，他寄望5年後的2031年亞運會代表香港參賽。

主項女子水球的邱采汶。徐嘉華攝

香港水球代表邱采汶去年曾奪「紫荊盃」最佳女運動員獎，今年能在「凱旋盃」奪同一個奬感到開心，她說：「這獎項給我一個肯定，我要多謝學校老師及自己港隊教練，是他們的信任、栽培及訓練，令我在各運動項目都發揮得好好。」邱采汶也說長遠的運動目標是參加亞運會。

中三的沈綺紋的游泳專項是200米自由泳，跟香港「女飛魚」何詩蓓的主項相同，她期望日後能像一眾港隊師姐一樣參加亞運會。

協恩中學奪團體總冠軍（女子組）。徐嘉華攝

拔萃男書院奪團體總冠軍（男子組）。徐嘉華攝

香港培正中學奪團體總冠軍（男女校組）。徐嘉華攝

「凱旋盃」是港島及九龍地域中學校際體育比賽的最高榮譽，本年度合共頒發288個獎項，學校團體獎的總冠軍包括拔萃男書院（男子組）、協恩中學（女子組）及香港培正中學（男女校組）奪得。

記者/攝影：徐嘉華