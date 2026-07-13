學界凱旋盃頒獎禮｜花劍陸浚諾 梁殷僑 獲學界肯定 未來繼續學劍兩兼 望打出名堂

由中國香港學界體育聯會主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的2025-2026年度「賽馬會學界運動員嘉許計劃 - 凱旋盃」頒獎禮周一在拔萃女書院舉行，有2位熟口熟面的年青花劍劍擊代表陸浚諾及梁殷僑分別奪得劍擊組「傑出運動員」及「傑出青苗運動員」獎，談到下周三在亞博館展開的世界劍擊錦標賽，浚諾睇好師兄弟們能挑戰男團「世界冠軍」，年僅15歲的殷僑有機會繼上月亞錦賽後，再以替補身份首戰世錦賽。

陸浚諾（前排右二）是準港大醫科生，他表示會一邊打劍一邊讀書。徐嘉華攝

徐嘉華攝

就讀協恩中學的梁殷僑（前排中）首獲「青苗獎」，次排右二是游泳小飛魚李芯瑤在學界成績優異，為香港取得團體總冠軍的功臣之一。徐嘉華攝

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2024年曾奪世少銅牌的陸浚諾是拔萃男書院中六生，將入讀香港大學醫學院的他認為「凱旋盃」獎意義特別，他說：「平時拿劍擊的獎項，只代表我在那個比賽的成績，但『凱旋盃』傑出運動員獎是對我過去一年在劍擊成績的一個肯定，亦給了我一支打下去的強心針。」

男花陸浚諾首奪劍擊「傑出運動員」獎。徐嘉華攝

各賽項的「傑出運動員」，包括劍擊代表陸浚諾（前排右二）。徐嘉華攝

準醫科生陸浚諾 望兼顧學業及打劍

18歲的浚諾曾處於是否要放棄劍還是學業的兩難決定，但上月贏得會長盃劍擊錦標賽男花冠軍後，加上今日這個獎項，他已有了決定，就是劍、學兩兼顧。他表示：「會長盃是我第一次取得成人組冠軍的比賽，給我好大動力去打下去，我希望看看未來2年在青年組的進展，到20歲升成人組前再作決定。」笑言買不到飛入亞博館看世錦賽的浚諾會透過網上直播去支持香港隊，他認為港隊的強勁陣容（包括張家朗、蔡俊彥、梁千雨及何承謙）有足夠實力爭取金牌。

一眾「傑出青苗運動員」得主，包括協恩中學的梁殷僑（前排左三）。徐嘉華攝

協恩中學奪得團體總冠軍（女子組）。徐嘉華攝

15歲 梁殷僑隨時候命 出戰下周世錦賽

協恩中三的梁殷僑是應屆女花亞少個人賽銅牌及團體賽金牌功臣，亦於上月首次以後備身份出戰成人組亞錦賽，第一次參加已躋身個人賽32強，團體賽跟師姐們合力奪得一面銅牌。談到首奪「傑出青苗運動員」獎，殷僑說：「這個獎跟平時劍擊的獎項不同，這個獎是全香港學生運動員一齊競爭，拿到『青苗』獎證明我是有能力在運動方面獲取好成績。」

沒有因為傑出的劍擊成績而忘記讀書，殷僑表示會一邊打劍一邊讀書，在書本上不斷學習新知識的同時，會努力打劍。對於上月首戰成人組亞錦賽，她認為獲益良多，更多謝師姐們從旁提點：「亞錦賽整個氛圍跟世界盃都不一樣，我已嚐試叫自己放鬆去比，師姐們時常給哦貼士，在比賽中遇有困難，她們都會幫我解決，對我幫助好大。」

上月的亞錦賽，殷僑是代表膝傷未癒的師姐符舒妤名參賽，她表示，暫時未知師姐的傷勢，但教練團已叫她準備好，隨時替補出戰世錦賽。

「凱旋盃」是港島及九龍地域中學校際體育比賽的最高榮譽，本年度合共頒發288個獎項。梁殷僑就讀的協恩中學奪得學校團體（女子組）_總冠軍。

記者/攝影：徐嘉華