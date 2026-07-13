溫布頓網球賽｜郭涵煜夥拍文丹洛域絲女雙奪冠 成第4位中國金花溫網稱后

中國金花郭涵煜夥拍法國名將文丹洛域絲（Kristina Mladenovic），在溫布頓草地網球賽女雙決賽以直落兩盤以 6:3、7:5 橫掃草地賽 9 連勝的強敵達布禾絲姬（Gabriela Dabrowski）及史提芬妮（Luisa Stefani）奪冠。28 歲的郭涵煜首奪職業生涯大滿貫錦標，並成為繼鄭潔、晏紫及彭帥之後，歷史上第 4 位在溫網女雙封后的中國金花！

郭涵煜首奪大滿貫 琪琪重返巔峰

這對年初才合作的「中法組合」今仗發揮完美，次盤關鍵時刻，郭涵煜憑藉強勁的反手抽擊打破僵局，最終以 7:5 奠定勝局。賽後她喜極而泣，並感激拍檔文丹洛域絲：「能與你並肩捧起這座獎盃是我的幸運。謝謝你選擇我並信任我。」

34 歲的文丹洛域絲曾奪 6 個大滿貫女雙冠軍，但在去年因重傷幾乎斷送生涯。她感歎：「年初我因傷甚至沒有排名，但涵煜毫不猶豫地選擇了我，這簡直是一場夢。」

中國金花包攬澳網溫網女雙冠軍

這座獎盃讓郭涵煜成功齊名 2006 年奪冠的鄭潔、晏紫，以及 2013 年捧盃的彭帥，寫下中國女網歷史新頁。同時，這也是中國女子網球在 2026 賽季的又一高峰，繼老將張帥在今年 1 月勇奪澳洲網球公開賽女雙冠軍後，郭涵煜再在溫網登頂，意味著中國金花在今年已強勢包攬四大滿貫中兩項賽事的女雙錦標，充分展現了中國女網在雙打項目上傲視群芳的強大實力！