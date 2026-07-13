世界女排聯賽香港站｜國家隊新秀打出驚喜 煞科戰決勝局3分僅負世一意大利

中國女排終於打出驚喜！在香港站輸多贏少的國家隊，於周日在啟德體藝館上演的「中國人壽（海外）世界女排聯賽」（VNL）煞科戰中，派出多張新面孔挑戰「世一」兼衛冕冠軍意大利。年僅19歲的主攻李晨瑄，配合連日來表現突出的師姐莊宇珊，在全場逾9,500名球迷的狂熱吶喊下，合力狂轟36分，成功在本站的不敗之師意大利身上搶下兩局。雖然國家隊最終以局數2:3惜敗，但比賽表現出色，贏盡全場掌聲。球隊隨後將馬不停蹄，準備出戰本月22日在澳門開鑼的VNL總決賽。

大膽起用新球員收奇效

來到周日壓軸大戰，面對本站實力最強的意大利，國家隊主教練趙勇大膽起用新球員，由主攻李晨瑄、二傳解盛鈺及副攻王奧芊等小將領銜正選。國家隊首局雖先以19:25落敗，但隨後兩局防守及攔網強度大增，屢次瓦解對手強攻；加上李晨瑄施展網前快攻、王奧芊攔網頻頻建功，國家隊成功以25:21及25:22連下兩城，局數反超前2:1。可惜第四局未能乘勝追擊，被回勇的意軍重奪主導權，國家隊以12:25被追平。進入決勝局，國家隊的戰術部署被經驗豐富的意軍識破，最終以12:15飲恨。

賽後，中國主攻手莊宇珊獲觀眾選為「我最喜愛球員」之一，中國女排獲頒「我最喜愛球隊」。

以老帶新成績未如理想

國家隊今屆以「老帶新」陣容出戰VNL，完成三個分站共12場常規賽後，僅錄得6勝6負，整體成績未如理想，寫下近年最差戰績。

今仗功臣之一的李晨瑄賽後表示：「今天大家都竭盡全力，我們非常珍惜與世界頂尖強隊交手的機會。能跟意大利拚足五局，是全隊共同努力的成果，這場比賽對我們建立堅定的信心，起了很大作用。」

7月22日出戰總決賽

常規賽3站戰罷，美國、巴西、意大利、土耳其、荷蘭、加拿大、日本及東道主中國隊，順利奪得本月22日於澳門展開的總決賽8強席位。根據賽制，常規賽排名第9位的國家隊，將在首圈淘汰賽硬撼「一姐」美國隊。

香港賽會發言人則透露，為慶祝明年香港回歸30周年，已向VNL大會申辦2027年總決賽，預計於明年7月舉行，將繼續選址於啟德體育園。



記者：徐嘉華

攝影：蘇正謙、劉駿軒