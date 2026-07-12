世界女排聯賽香港站｜加拿大3:1勝多明尼加共和國 首次躋身VNL總決賽

兩隊「中國女排殺手」加拿大對多明尼加共和國周日下午在啟德體藝館舉行的「中國人壽（海外）世界女排聯賽」（VNL）香港站最後一天比賽對壘，加隊改善近日開局慢熱的習性，以3:1（ 25:20、17:25、25:22、25:18）獲勝日，此一勝仗令加隊首次取得本月22號在澳門展開的VNL總決賽（只有VNL排名頭8可以參加），賽後加隊最佳球員雲莉琪（Kiera Van Ryk）表示：「能入到總決賽，對我們備戰8月北美錦標賽（爭取2028洛杉磯奧運資格）很有幫助。」

開心的加拿大隊將第一次躋身本月的澳門總決賽。蘇正謙攝

雲莉琪在第一局已開出兩個A士球。蘇正謙攝

加拿大得分王雲莉琪救波一刻。劉駿軒攝

雲莉琪救波一刻。劉駿軒攝

「加多一戰」其實沒有輸家，大家在一日前都做到自己在香港今站的目標，加拿大一日前已夠分第一次躋身VNL總決賽，而多明尼加共和國亦夠分保住明年VNL席位，今日一戰彼此都沒有壓力及包袱，特別是他們兩隊分別在本站曾擊敗半個東道主的中國國家隊，彼此都得到不少信心去行未來的排球路，尤其是2028年洛杉磯奧運會的達標比賽即將於8月展開。

多明尼加23號嘉娜干莎莉絲取得該國最高得分的16分。劉駿軒攝

加拿大甫開局已戒掉開局慢熱的陋習，隊中得分王雲莉琪照樣表現全面及亮眼，第一局已取得2個「A士球」，加上網前攔截得分，助加隊以25:20先拔頭籌；雖然次局多明尼加共和國加強發球及攻防以25:17扳回一局，但如加拿大的雲莉琪所說無論落後多少，她們也不會放棄，加上多明尼加共和國換出狀態麻麻的20號比莉瑪天妮絲，攻力大降下，最終加拿大在隨後2局以25:22、25:18奠勝。

今場比賽後，加拿大及多明尼加共和國已完成3站VNL分組賽（共12場比賽），加國以7勝4負列第6位，多明尼加以3勝8負列第15位，前者獲VNL總決賽權，後者則可保住VNL席位（共18隊）。

加拿大隊救球一刻。蘇正謙攝

加拿大首入總決賽 雲莉琪：有助備戰洛杉磯奧運會

雲莉琪賽後被選為今仗最佳球員，她表示：「能夠躋身入VNL總決賽，對我們意義重大，特別是很快已到了洛杉磯奧運會的資格賽（在8月的北美資格賽的冠軍將率先奪得2028洛奧參賽資格），加拿大對上一次參加奧運會已是1996年，那年我們還未出世，之後有多次跟奧運很接近，但都拿不到。」

「難得2028年奧運在洛杉磯，很靠近我們加拿大，到時我們的家人、朋友都可以到洛杉磯支持我們，所以洛奧給予我們更大的動力去爭取參加。入到VNL總決賽總對對我們備戰爭奧運資格的北美錦標賽大有幫助。」北美、中美和加勒比排球聯會錦標賽將於8月19日在聖多明哥舉行。

午場的加拿大對多明尼加共和國也有接近9成觀眾入場。徐嘉華攝

加拿大的格莉（Alexa Gray)以20分僅次於雲莉琪，對於首次晉級總決賽，她表示：「進入總決賽是我們球隊的目標之一，入了總決賽的目標是爭入準決賽及決賽，去年入不到總決賽，主要是我們正在建立球隊，對我們隊中年青的球員是一個很好的經驗，所以今年大家看到我們是變得更強。」

烏克蘭3:0勝比利時

頭場由「升班馬」烏克蘭對比利時，前者終於擺脫本站「三連負」，以3:0（25:23、25:20、25:13）擊敗比利時，應可避免降班。



記者：徐嘉華

攝影：蘇正謙、劉駿軒