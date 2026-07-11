世界女排聯賽香港站｜中國女排暫錄得一勝兩負 周日挑戰衛冕冠軍意大利

週六（11日）世界女排聯賽香港站第四日，由中國迎戰多明尼加共和國的賽事，吸引現場坐滿九成的觀眾觀賽。國家隊以22：25、25：21、23：25、24：26，爆冷不敵世界排名第13位的多米尼加。其中莊宇珊奪得本場最高分25分，而由現場觀眾投票的今場最佳球員，就給到得分第二多的多明尼加隊長，為隊伍奪得20分的比蓮（Brayelin Martinez）。她賽後感言為隊友自豪：「特別是沒有人相信我們能做到（指贏中國），但我們團結一心去打每一場比賽。」經此一役多明尼加在今站賽事打出2勝1負的戰績。

多明尼加3:1力克國家隊

首局中段中國隊保持1-2分的微弱領先，尾段被多明尼加追至平手18：18，再連取4分拉開差距領先22：18，國家隊苦追未果以22：25先失一局。第二局戰況膠著，雙方13次追成平手，國家隊戰至22：21一鼓作氣取3分奠定勝局，扳回一城。

國家隊第三局開賽順利，以8：4領先，可惜優勢在10：7被多明尼加連奪3分追平，兩隊再度展開纏鬥。多明尼加又發難打出一波5：0攻勢，以18：14領先。國家隊力挽狂瀾再5次追平比分，最後惜敗23：25。第四局多明尼加勢頭正好，一度以13：6領先7分。尾段國家隊仍然以堅韌不屈的精神追平比分，與對手戰至刁時（deuce），最終再以24：26惜敗。

多明尼加明日挑戰加拿大

在香港站暫取得2勝（烏克蘭及中國）1負（比利時）的多明尼加隊長比蓮瑪天妮絲，賽後跟在上兩季到遼寧隊「搵食」的妹妹謝拉莉瑪天妮絲一齊到傳媒採訪區。比蓮今仗取得全場最高的20分，她表示：「我隊今日做得好好，特別是沒有人相信我們能做到（指贏中國），但我們團結一心去打每一場比賽，我們會不斷努力，希望未來有更多像今日大家意想不到的發揮。」

妹妹謝拉莉瑪天妮絲過去兩季效力遼寧隊打中國聯賽，她表示在中國打聯賽取得的經驗有助她在國際賽發揮，她仍未知未來一季會否再到中國比賽。

對於周日最後一場VNL分組賽對加拿大，比蓮坦言，今日贏中國隊對多明尼加基和國都是信心的提升，並期待明日的比賽。

唐欣今日取得15分。徐嘉華攝

唐欣直面不足 明日國家隊再度挑戰「世一」

接應唐欣今日對多明尼加共和國一仗取得15分，是國家隊第二得分最高一人（最高得分的國家隊員是大搥手莊宇珊），她賽後表示：「現在面對每個對手，都值得我們全力對待，今天的比賽確實有很多不足的地方，但經歷過這些不足，才會有進步。」明天週日國家隊將對陣衛冕冠軍，去年同一聯賽國家隊曾以0：3不敵世界排名第一的意大利。

記者、攝影：爾郡耀、徐嘉華