世界女排聯賽香港站｜意大利讓二追三極限3連勝 黑馬加拿大惜敗

世界女排聯賽香港站第四日賽事，意大利周六（11日）對加拿大於先輸兩局後，發揮凌厲後勁連贏三局，以22：25、27：29、25：23、25：23、15：5險勝加拿大。其中意大利的安度普娃（Ekaterina Antropova）今站賽事第三度成為單場最佳得分手，再次刷新記錄狂奪37分，帶領藍衣軍團豪取三連勝兼維持不敗金身。賽後安度普娃肯定隊伍準備好明日對戰中國隊。

「強隊殺手」硬撼世一打出風采

加拿大繼首週主場賽事橫掃三盤擊敗美國，以及在周三險勝中國後，週六對陣又一支傳統勁旅。面對世界排名第一兼衛冕冠軍的意大利，加拿大絲毫不怯場，一舉拿下首兩局，以局數2：0領先。

加拿大隊首局中段連取6分反超至19：16，並頂住對手兩名進攻悍將安度普娃和費雅（Sarah Luisa Fahr）的反撲，成功以25：22先拔頭籌。

第二局在24號的安度普娃轟出一記Ace（發球直接得分）後，意大利連續取得4分，逼得加拿大隊叫暫停。暫停後的加拿大仍未能阻擋對手勢頭，一度落後12：16。不過她們並未放棄，其後在19、20、22分時數度頑強扳平並反超。兩隊激戰至刁時（deuce），前後17次打成平手，最終由加拿大以29：27驚險再下一城。

藍衣軍團名不虛傳 兩局25：23極限追平

第三局初段再次由安度普娃打破僵局，中段連轟兩球Ace助意大利拉開差距至10：7，迫使加拿大教練再度喊叫暫停。加拿大在苦追下，終於在17分時追成平手。可惜局末扣球出界，將局點拱手相讓，最後以23：25首次與勝利失之交臂。

賽事進入白熱化，第四局戰況極其膠著，雙方16次戰平。中段加拿大憑藉到位的攔防和一記Ace球連取4分，以19：17反超。此時意大利換入18號「定心丸」伊干奴（Paola Ogechi Egonu）穩住陣腳，再度追成20：20。戰至23：23的關鍵時刻，加拿大隊發球失誤下網，再度送出局點，隨後再因一記扣球出界，讓意大利以另一局25：23極限追平局數2：2。

決勝局加拿大狀態一瀉千里，重扣數次被對手17號的施娜（Myriam Fatime Sylla）守住並策動反攻。最終意大利以15：5逆轉反勝，絕地反擊。

意大利功臣安度普娃言：準備好迎戰中國

24號意大利主攻手安度普娃（Ekaterina Antropova）為球隊取得全場取高的37分，她賽後表示：「今日這一仗令我隊知道一件好重要的事，就是面對困難的時刻（落後0:2）時，我們仍能反敗為勝，這對我隊來說是一齊在困難中成長的一仗。」

被問到一人連取37分如此高分，安度普娃說：「我不知我是如何做到，但最開心是可以協助球隊贏分。」

問到明天壓軸香港站煞科戰再對國家隊，是否有信心可以重溫上屆在同一場地以3:0贏對手的成績，安度普娃表示：「對中國隊一點也不容易，事實上，我們在香港今站對上3場比賽都打得不易；能預料到的，是明日一定有大批球迷到場幫中國隊打氣；今日這場令我隊花去不少體能，明日對中國隊，我肯定的是我們準備好了。」

雲莉琪坦然展望下仗對多明尼加

領先2局被對手反勝的加拿大隊，其隊中主力兼今仗得分最高（27分）的雲莉琪賽後表示心情複雜，既開心己隊改善上一場對比利時慢熱的缺點以及對著「世一」意大利隊表玩出頑強對抗，但另一方面亦感失望，在領先2局下被意隊反勝，現時仍然是爭入本月中澳門VNL總決賽的加拿大隊在今仗後位列第6（VNL頭8名可晉身總決賽），雲莉琪表示明天對多明尼加隊還是充滿信心，她說：「若我們再贏多一場比賽（即明日多明尼加），我們好大機會入到總決賽，最重要明日我們不會受到今日的戰果影響，好好重整心態，今日我們其實打得很好，今日從中得到的信心及動力去應付明日的比賽。」

