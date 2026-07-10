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世界女排聯賽香港站｜意大利3:0橫掃比利時 安度普娃輕鬆進帳23分 6次發球直接得分

即時體育
更新時間：23:48 2026-07-10 HKT
發佈時間：23:48 2026-07-10 HKT

衛冕冠軍意大利盡展霸氣，局數3:0橫掃比利時！周五(10日)世界女排聯賽香港站第三日賽事，藍衣軍團以25:20、25:16、25:19輕取比利時，當中24號接應二傳安度普娃（Ekaterina Antropova）全場表現最亮眼，3局輕鬆取得23分，包括6次發球直接得分。

安度普娃狂斬23分 6轟Ace球領軍

兩隊於首局初段打得有來有回，到中段意大利發力連取4分，將比數拉開至領先18:14。她們之後保持優勢至局面，以25:20先失一局。

意大利之後越打越輕鬆，第2局甫開局即氣勢磅礴，安度普娃發球直接得分後，球隊領先5:1，逼使比利時教練叫暫停。暫停後安度普娃火力不減，隨即又連得2分，並再發出一記Ace。當比分來到14:7時，安度普娃於此局第三度發球直接得分，進一步領先至15:7。此時比利時10號球員瑪田（Pauline Martin）吹起反攻號角，憑藉一記重扣「觸手出界」（touch out）得分，率領隊伍連追4分，可惜未能逆轉，意大利以25:16再下一城。

直落3局掃走比利時展霸氣

這支衛冕之師於第3局乘勝追擊，迅速拉開比分至12:5。比利時全場始終無法收窄差距，最終意大利再贏25:19，直落3局橫掃晉級。安度普娃繼周三對陣烏克蘭後，再度榮登全場最佳得分手，成為球隊兩連勝的最大功臣。記者、攝影：爾郡耀

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