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世界女排聯賽香港站|多明尼加驚險奪首勝 烏克蘭力戰至最後一刻憾敗

即時體育
更新時間：20:58 2026-07-10 HKT
發佈時間：20:58 2026-07-10 HKT

周五（10號）迎來世界女排聯賽香港站第3天的賽事，多明尼加共和國與烏克蘭合演一場激戰。多明尼加最終以25：17、25：16、22：25、19：25、15：13，局數險勝3：2，獲本站首場勝仗。其中隊長比蓮（Brayelin Martinez）轟下全場最高的29分，成為三日賽事以來單場得分最多的球員。烏克蘭則遺憾吞下聯賽六連敗。

烏克蘭教練在決勝局暫停向球員傳述戰術指令。爾郡耀
烏克蘭教練在決勝局暫停向球員傳述戰術指令。爾郡耀
本場最佳得分手兼多明尼加隊隊長比蓮發球。爾郡耀
本場最佳得分手兼多明尼加隊隊長比蓮發球。爾郡耀
烏克蘭在10號露達的發球下，第四局連取4分。爾郡耀
烏克蘭在10號露達的發球下，第四局連取4分。爾郡耀
烏克蘭的10號露達。爾郡耀
烏克蘭的10號露達。爾郡耀

烏克蘭雖敗猶榮 展現頑強鬥志

多明尼加甫開賽即進入狀態，以25：17、25：16先拔頭籌。面對0：2的巨大劣勢，烏克蘭在第3局迅速調整，即使中段一度落後7：11仍心態穩健。她們一路苦追至15平手並成功反超前，當中10號球員露達（Valeriia Nudha）功不可沒，多次以靈巧進攻撕破對方防線，大振隊伍士氣，帶領烏克蘭以25：22扳回一城。

越戰越勇的烏克蘭在第4 直保持領先優勢，雖一度被多明尼加追近至13:14，但露達再度挺身而出，帶領隊伍打出一波4：0的攻勢拉開差距。烏克蘭最終以25：19再下一城，連追兩局將比賽帶入決勝局。

決勝局高潮迭起

多明尼加在第5局曾領先13：8，但五度錯失奠定勝局的賽點，被韌性十足的烏克蘭頑強追至13：13平手。關鍵時刻，多明尼加頂住壓力連取兩分，驚險地以15：13贏下決勝局，總比數勝3：2。

以29分成本場最佳得分手的多明尼加隊長比蓮賽後感言道：「我們必須全力以赴，這一切是為了我的隊友，我盡了自己最大的努力，就是為了讓球隊贏下比賽。」

記者/攝影：爾郡耀

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