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世界女排聯賽香港站｜中國女排中斷三連敗 香港站首嚐勝仗

即時體育
更新時間：23:34 2026-07-09 HKT
發佈時間：23:34 2026-07-09 HKT

中國女排終於在香港站首嚐勝仗！國家隊周四在啟德體藝館的中國人壽（海外）世界女排聯賽」（VNL）第2天比賽對「升班馬」烏克蘭隊，有驚無險下以25:18、25:22、25:20取下今屆香港站第一場勝利，周五休息一天，周六將對多明尼加共和國，隊中主力王媛媛賽後表示：「今日勝仗，對我們球隊的信心有一定提升。」

趙蕊蕊低調到場支持中國女排

一日前，國家隊以2:3慘負加拿大隊，周四再次晚上出擊首次參加VNL的烏克蘭隊，雙方第一次在VNL交鋒，牌面上，國家隊被看高一線，正如王媛媛所說：「在精神面貌上，我隊沒受到一日前的比賽影響，還是一鼓作氣去衝激對手」，確實，國家隊今日一上場給人感覺十分有鬥志及醒神，首發上場的包括多名主力、隊長龔翔宇、副攻王媛媛及年僅17歲 的郭中楠、接應唐欣及主攻莊宇珊及自由人王夢潔。

中國女排隊長龔翔宇。徐嘉華攝
中國女排隊長龔翔宇。徐嘉華攝
唐欣（10號）是隊中得分第3高的球員。徐嘉華攝
唐欣（10號）是隊中得分第3高的球員。徐嘉華攝
莊宇珊（右一）是國家隊中表現最突出一人。徐嘉華攝
莊宇珊（右一）是國家隊中表現最突出一人。徐嘉華攝
莊宇珊
莊宇珊

莊宇珊表現亮麗  獲全場得分最高一人

周四入場觀眾大約六成，前中國名將趙蕊蕊也低調坐在觀眾席上支持中國女排。第一局，攻力十足的國家隊甫開局已取得領先位置，以25:18先拔頭籌；次局有點逆轉，烏隊換上不同人選上場，令國家隊有點難適應，中段曾落後12:17，幸大家沒亂陣腳，實力上比對手強的國家隊一分分追上，以25:22再勝一局。第3局保持高質量的技戰術，國家隊以25:20奠勝。全場表現最亮麗首選全場攻入最高比分18分的莊宇珊，比快攻王媛媛多2分。

王媛媛（中）是隊中得分第二高的球員。徐嘉華攝
王媛媛（中）是隊中得分第二高的球員。徐嘉華攝
王媛媛
王媛媛
隊中2位老將龔翔宇（6號）及王媛媛（7號）在攔網一刻。徐嘉華攝
隊中2位老將龔翔宇（6號）及王媛媛（7號）在攔網一刻。徐嘉華攝
烏克蘭11號的Viktoriia Danchak (中）是隊中得分最高（11分）的其中一位球員。徐嘉華攝
烏克蘭11號的Viktoriia Danchak (中）是隊中得分最高（11分）的其中一位球員。徐嘉華攝

王媛媛：勝在團隊沒心急  耐心應戰成反勝關鍵

終於取得香港站首勝（中國隊在對上3站VNL都是敗仗，包括上月土耳其站負巴西及土耳其，以及本周香港站第一場負加拿大），王媛媛賽後表示：「在精神面貌上沒受到一日前的比賽影響，我們還是一鼓作氣去衝激對手，好開心能拿到今日勝利，對我們隊伍的信心是一個提升。」談到第2局曾落後12:17，王媛媛說：「對方有些球員調動，我們在攔防上做得不夠好，但團體沒心急，耐心打我們的波，最後能拿下勝利，是我們心態放得好。」

中國女排主教練趙勇認為「今日整體發揮是值得肯定」，國家隊在香港站還有2場比賽，包括周六對多明尼加共和國及周日對「世一」兼本站衛冕冠軍意大利。

記者/攝影：徐嘉華

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