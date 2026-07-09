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世界女排聯賽香港站｜加拿大改善初段慢熱 反勝比利時 香港暫累積兩連勝

即時體育
更新時間：21:48 2026-07-09 HKT
發佈時間：21:48 2026-07-09 HKT

力爭首次爭入「世界女排聯賽」（VNL）總決賽的加拿大隊，周四在啟德體藝館的香港站VNL，跟比利時力戰4局後，以10:25、25:21、25:17、27:25反勝，不但奪得香港站兩連勝，其VNL排名由原本香港站前的第7位升至現在的第4位，大大提升她們爭取頭8名晉級本月22號澳門總決賽的機會；加隊周五將休戰一日，周六對「世一」兼衛冕冠軍意大利，隊中主力主力球員雲莉琪（Kiera Van Ryk）表示要向意隊展示「我們是值得尊重的一隊球隊」。

加拿大主力雲莉琪獲觀眾選為對比利時一仗「最佳球員」。徐嘉華攝
加拿大主力雲莉琪獲觀眾選為對比利時一仗「最佳球員」。徐嘉華攝
加拿大主力雲莉琪（3號）從慢熱到反勝，不禁張開雙手慶祝一番。徐嘉華攝
加拿大主力雲莉琪（3號）從慢熱到反勝，不禁張開雙手慶祝一番。徐嘉華攝
比利時10號瑪田（白衫）是該隊得分最高球員。徐嘉華攝
比利時10號瑪田（白衫）是該隊得分最高球員。徐嘉華攝

無論是加拿大還是比利時隊，他們在周三首天比賽都獲得勝仗，來到周四次天比賽，世界排名較高（第10位）的加隊被看高一線，但第一局先給人嚇一驚，慢熱的加隊被世界排15的比利時完全控制住局面，以10:25先失一局；次局，加隊如夢初醒，雖然上半場仍是落後一方，但到中段開始上力，加國主力雲莉琪加強網前扣殺在尾段連取4分，終以25:21扳成平手。加隊在隨後一局乘勝追擊以25:17以大分2:1領先，到第4局，雙方初段只是一兩分之距，但比利時加強發球及進攻力，曾領先加隊20:24，只差一分即可進入第5局，但此時加隊加強進攻及發球，打至「刁時」並以27:25反勝。

根據數據顯示，雲莉琪是加國全隊最高得分球員，取得22分，而比利時隊的瑪田（Pauline Martin）得分為20分。

雲莉琪表示：「我隊常有開局慢熱情況，今日也不例外，第一局完全發揮不到應有的速度及強勁的戰鬥力，但我隊就算領先幾分還是落後幾分，我們都永不放棄，我對我隊這種精神感到十分驕傲。」

周五獲一天休戰，雲莉琪表示首要是好好休息，好好恢復，準備周六對衛冕冠軍意大利，加拿大隊一日前以3:2險勝中國國家隊，對意國，雲莉琪說：「意大利隊好明顯是香港站最強的一隊，但我隊一向都顯示出韌力，可以跟世界強隊一較高下 的能力，所以預計跟意大利會是一場緊張的戰鬥，我們開始要向大家展示我們是值得尊重的一隊球隊，所以贏輸來說，要打過才知。」

「當然，意大利隊是香港站衛冕冠軍，永遠不是易打的比賽；昨日對中國隊，我們未是打出我們最好的水平，希望對意大利隊時能做到我們最好。」

比利時隊周五繼續比賽，並將對世界排名第1的意大利隊。

記者/攝影：徐嘉華

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