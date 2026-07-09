馬會呈獻青少年足球精英匯 曼聯 U16 下月與港將較勁

香港賽馬會（馬會）今日（7月9日）公佈， 「賽馬會青少年足球精英匯」（ 「賽精英匯」）將於8月10 日至17日舉行。曼聯16歲以下青年隊將訪港，與本地年輕足球員進行為期一週的文化及足球交流活動，亮點之一是兩場友誼賽，兩地小將同場較勁，切磋球技。

出席啟動禮的嘉賓包括：香港賽馬會體育業務執行總監施永傑、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源、曼聯合作夥伴關係總監大衛雲遜、曼聯名宿貝碧托夫（Dimitar Berbatov）、中國香港足球總會技術總監莫寧，及東華三院第四副主席暨社會服務委員會主任委員楊燕芝。

兩場友誼賽分別於8月14日及16日假旺角大球場舉行，曼聯16歲以下青年隊首場將與香港超級青年聯賽18歲以下冠軍 ─ 傑志對賽；第二場則將與中國香港16歲以下代表隊較量。公眾可於7月13日（星期一）上午10時起透過網上登記（charities.hkjc.com），獲取免費門票入場觀賽（每人最多可登記每場四張門票）。現場亦設攤位遊戲及打卡位，觀眾更可欣賞精彩表演，投入足球狂熱。

「賽精英匯」期間，兩位曼聯名宿 ─ 前隊長華倫西亞（Antonio Valencia）及後衞史譚（Jaap Stam）亦將訪港，夥年青球員參與交流活動。他們更會分別現身兩場賽事與球迷會面及互動，勢必炒熱球場氣氛。

球場內外培育生力軍

馬會體育業務執行總監施永傑在啟動禮致辭時表示，足球對於青年球員的意義，不只是鍛鍊技術，更是建立紀律與毅力；馬會盼透過「賽精英匯」為年輕人提供訓練和交流機會，幫助他們建立自信。他指，馬會作為世界級馬匹體育及慈善機構，在過去十年已撥捐近67億港元在精英及社區層面推動體育發展；同時支持在本港舉行的多個賽「M」品牌國際體育盛事，進一步鞏固本港作為國際體育及娛樂樞紐的地位。

曼聯合作夥伴關係總監大衛雲遜表示，足球具有改變人生的力量，能夠啟發及培育年輕一代。他相信賽馬會青少年足球精英匯」為來自曼徹斯特及香港的年輕足球員，提供一個與別不同的平台，雙方不但能夠交流意見，更可加深了解彼此的文化；這些難能可貴的體驗有助拓闊他們的國際視野，箇中的收穫遠超於足球場上的競技。

中國香港足球總會技術總監莫寧表示，「 賽馬會青少年足球精英匯」為香港年輕球員提供貴貴的交流機會；足總希望他們透過與曼聯青訓球員切磋學習，開闊眼界，累積經驗，並在足球路上不斷進步。

「賽精英匯」是馬會、曼聯及中國香港足球總會的合作項目，並獲馬會慈善信託基金捐款予東華三院籌辦活動。今年的活動包括：參觀馬會見習騎師學校、龍舟體驗，以及連串足球訓練和社區服務等。

賽馬會青少年足球精英匯 2026 活動資料

主辦機構：香港賽馬會

合作機構：曼聯，中國香港足球總會，東華三院

比賽地點：旺角大球場 （九龍旺角花墟道 37 號）

賽馬會青少年足球精英匯 2026表演嘉賓，Edan@MIRROR（左），Jeffrey 魏浚笙（右）。

友誼賽資料：