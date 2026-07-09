武術｜港隊在海口武術套路世界盃共奪９面獎牌 居奬牌榜次位 僅不及國家隊
更新時間：12:30 2026-07-09 HKT
發佈時間：12:30 2026-07-09 HKT
發佈時間：12:30 2026-07-09 HKT
由國際武術聯合會主辦，中國武術協會承辦之『第四屆武術套路世界盃』吸引近29個國家及地區逾200名選手參賽，香港代表隊在一連兩日的套路賽事中共奪得 5金2銀2銅，共9面獎牌，最終列獎牌榜次席，僅不及國家隊的8面金牌。
香港隊的獎牌功臣包括劉子龍包辦男子南棍及南刀兩面金牌，女子組楊子瑩同樣發揮出色，她除了在個人項目奪得女子長拳金牌及女子刀術銅牌外，亦夥拍隊友沈曉榆在女子對練奪銅，個人取得三面獎牌。
金牌功臣還有男子太極拳許得恩、他亦奪太極劍銀牌，以及陳錦松奪男子劍術的金牌，沈曉榆在女子長拳奪銀。
武術套路世界杯是國際武術聯合會六大官方賽事之一，每兩年舉行一次，是套路領域級別最高、影響力最大的國際頂級賽事，參賽運動員須是獲得世界武術錦標賽單項前八名的選手。
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