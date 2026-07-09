Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

武術｜港隊在海口武術套路世界盃共奪９面獎牌 居奬牌榜次位 僅不及國家隊

即時體育
更新時間：12:30 2026-07-09 HKT
發佈時間：12:30 2026-07-09 HKT

 由國際武術聯合會主辦，中國武術協會承辦之『第四屆武術套路世界盃』吸引近29個國家及地區逾200名選手參賽，香港代表隊在一連兩日的套路賽事中共奪得 5金2銀2銅，共9面獎牌，最終列獎牌榜次席，僅不及國家隊的8面金牌。

今屆世界盃的港隊獎牌得主包括許得恩、沈曉榆、劉子龍、陳錦松、楊子瑩及太極好手楊頌熹。香港武術總會圖
今屆世界盃的港隊獎牌得主包括許得恩、沈曉榆、劉子龍、陳錦松、楊子瑩及太極好手楊頌熹。香港武術總會圖
香港武總圖
香港武總圖

 

金牌功臣之一的許得恩。香港武總圖
金牌功臣之一的許得恩。香港武總圖
楊子瑩在比賽中。香港武總圖
楊子瑩在比賽中。香港武總圖

香港隊的獎牌功臣包括劉子龍包辦男子南棍及南刀兩面金牌，女子組楊子瑩同樣發揮出色，她除了在個人項目奪得女子長拳金牌及女子刀術銅牌外，亦夥拍隊友沈曉榆在女子對練奪銅，個人取得三面獎牌。 

許得恩（中）包辦一金一銀。 香港武總圖
許得恩（中）包辦一金一銀。 香港武總圖

金牌功臣還有男子太極拳許得恩、他亦奪太極劍銀牌，以及陳錦松奪男子劍術的金牌，沈曉榆在女子長拳奪銀。 

武術套路世界杯是國際武術聯合會六大官方賽事之一，每兩年舉行一次，是套路領域級別最高、影響力最大的國際頂級賽事，參賽運動員須是獲得世界武術錦標賽單項前八名的選手。

 

最Hit
華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
01:10
華富邨謀殺案│排小巴踩到腳結仇怨 50歲女子猛掐死者頸部幾分鐘至昏迷
突發
4小時前
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
施南生被傳病重正留醫  張艾嘉、俞琤趕到醫院探望  5月時露面暴瘦需攙扶
影視圈
17小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
21小時前
周潤發、徐小鳳相隔35年首同框  跟近百歲闊太齊慶生  發哥曾跪拜小鳳組獻世紀一吻
周潤發、徐小鳳相隔35年首同框  跟近百歲闊太齊慶生  發哥曾跪拜小鳳組獻世紀一吻
影視圈
4小時前
01:10
香港仔華富邨兩女小巴站打交 53歲婦頭傷不治 警同日拘50歲女子涉謀殺
突發
14小時前
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
朱維德離世｜太太悲傷透露臨終細節 突現久違笑容下秒再無反應 最後半年認不出老婆
影視圈
2小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
2026-07-08 12:16 HKT
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
奧運冠軍「體操皇后」劉璇暈倒家中  半夜送院半小時嘔15次  患一症全身抽搐極嚇人
影視圈
18小時前
施政報告2026懶人包｜長者醫療券加碼、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡議
施政報告2026懶人包｜長者醫療券加碼、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡議
政情
18小時前