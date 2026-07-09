世界女排聯賽香港站│中國2:3加拿大 王媛媛讚年輕球員「困難時咬住牙關往上頂」

中國女排周三在啟德體藝館舉行的「中國人壽（海外）世界女排聯賽」（VNL）第一仗吞下敗仗，與加拿大隊鬥足5局後，以25:19、17:25、22:25、25:23、11:15，總局數2:3不敵對手。國家隊雖然未能取得開門紅，但隊中老臣子王媛媛讚揚一眾年輕後輩，指她們在艱難時刻仍能互相支持，並期望加強攔網下，周四對烏克蘭打出最高水平。

國家女排首局先拔頭籌

雙方首局戰況已跌宕起伏，國家隊中段先以16:11領先5分，加拿大後來居上連取6分反超17:16。中國女排臨危不亂，先以一記超速扣球追平17:17，之後再直接發球得分重新建立優勢。其後又分別以一次超級攔網和一記靠近底線的長扣球得分，連取5分拉開差距。加拿大落後18:21之際要求暫停，教練和球員溝通後連追兩分，可惜未能逆轉敗勢，國家女排首局先贏25:19。

雲莉琪強攻領加拿利取勝

第2局加拿大提起士氣，速勝25:17扳回一城，追平局數1:1。第3局戰況膠著，兩隊12次追成平手，最終加拿大在局末打出一波4:0攻勢，以25:22再下一城，局數領先2:1。第5局國家隊打出士氣，險勝25:23，將局數追成2:2，需要打勝局分勝負。加拿大於決勝第5局發揮寞好，贏15:11，總數局勝3:2，在香港站旗開得勝。今仗的最佳得分手由加拿大的接應二傳雲莉琪（Kiera Van Ryk）奪得，她斬獲首日所有賽事最高分的27分。

王媛媛滿意隊友鬥志

中國女排雖然出師不利，但老將王媛媛賽後讚賞小將們的鬥志：「我隊今日的應變能力不及對手，在攔防上亦要加強。總的來說，不管是年輕人還是老練的球員，在困難時都能往上頂。我們這咬牙關往上頂的精神很好，但應對對手的策略還要加強。」

加拿大主力雲莉琪：我們今日未打出最佳水平 能贏中國很鼓舞

入到VNL總決賽 對即將展開的奧運周期有幫助

勝出對國家隊的比賽後，雲莉琪暫以201分登上今季VNL的「最佳得分球員」的第一位，她賽後坦言勝出對中國這場比賽後，對加拿大隊爭取首次躋身澳門舉行的總決賽的信心大增，特別是對備戰2028年溎杉磯奧運會是很好的比賽。

她表示： 「今日我們未打出最佳水平，能夠在首天比賽贏到強勁的中國隊，對我隊十分鼓舞，對我們爭取總決賽資格也很有幫助，對我們在香港站餘下的比賽也增強信心（將對比利時、意大利及多明尼加共和國）。」各大洲將相繼於下月起出戰洲際錦標賽，此各洲的賽事是爭取洛奧門票的重要一役。

上季（2025-2026年度）加盟上海光明優倍女排俱樂部，協助球隊贏得中國女子排球超級聯賽冠軍的雲莉琪，下季將到意大利「搵食」，談到現役一眾年輕選手，雲莉琪大讚她們潛質優厚：「她們有幾個都十分年輕，今日無論是防守及攔截都做得好好，我認為中國女誓的未來會是一支很強的球隊，中國隊無諭何時都是難以應付的一隊對手。」



而周四賽事將於下午5時開始，首天俱獲勝的加拿大和比利時將會正面交鋒，晚上8時半則有國家隊對烏克蘭，爭取香港站首勝。記者/攝影：爾郡耀、徐嘉華