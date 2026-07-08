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世界女排聯賽香港站揭幕 冠名贊助商：為盛事之都做好接連者

即時體育
更新時間：22:00 2026-07-08 HKT
發佈時間：22:00 2026-07-08 HKT

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2026」開幕，中國在內的六支勁旅角逐晉身決賽圈資格，首日近萬名觀眾入場。冠名贊助商中國人壽（海外）副總裁康樂指出，今年已是連續七年支持世界女排聯賽香港站，冀通過實際行動，為國家體育強國建設和香港的發展貢獻力量。

賽事舉行五日 中國將撼意大利

今年賽事於本月8日至12日，再度在啟德體藝館舉行。作為總決賽前最後一站，六支國際勁旅包括中國、意大利、加拿大、多明尼加共和國、比利時及烏克蘭參賽。在開幕禮上，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、中聯辦宣傳文體部副部長林枬、中國香港體育協會暨奧委會會長霍震霆、中國人壽（海外）總裁劉月進等人，為賽事揭開序幕。

中國人壽（海外）：冀市民獲體育啟發和力量

康樂指出，國家「十五五」規劃綱要明確提出要加快建設體育強國，而香港特區政府亦提出首份「香港五年規劃」，正打造國際體育盛事之都，中國人壽（海外）冀冠名贊助該賽事，令更多人感受體育所帶來的啟發和力量。

她藉此賽事，提出關鍵詞「CRI」，包括連接（Connectivity）、韌性（Resilience）及包容（Inclusion），指出香港作為國際大都會，以體育連接世界，亦可促進多元文化的融合，「我們要做好連接者，守護韌性創新包容。」

會場設免費扭蛋機 向40間學校贈門票

中國人壽（海外）表示，賽事期間亦策劃多項互動活動，包括為客戶提供訓練營活動，由中國女排名將楊珺菁指導；場館內設有互動遊戲攤位及大型扭蛋機，市民可免費參與。該公司亦向40間學校贈送免費門票，至今其相關公益項目累計已惠及124間學校，推動體育共融與青年發展。

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