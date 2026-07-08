世界女排聯賽｜「升班馬」烏克蘭隊在「世一」意國手上拿下一局 周四對中國添信心 隊長杜絲雯：以前電視看意大利隊 她們像超級球手
發佈時間：21:19 2026-07-08 HKT
「中國人壽（海外）世界女排聯賽」（VNL）周三在啟德體藝館展開首日比賽，「升班馬」烏克蘭對「世一」兼香港站衛冕冠軍意大利一仗打出驚喜，世界排名18、首次登上VNL舞台的烏隊能在意國手上拿下一局，雖以大分1:3見負，但正如烏隊隊長杜絲雯（Svitlana Dorsman）賽後表示：「我們以前都是在電視看意大利打波，她們是一隊很偉大的球隊，今次現場對她們，她們每個像是超級球手，後來我們定下神來，開始打回自己的水平。」烏克蘭將於周四對國家隊，杜絲雯坦言從意隊手上拿下一局增強自信，希望明日對國家隊能打出水平。
意大利以25:15先下一城。第二局雙方打得有來有回，尾段烏克蘭手握局點，以24:21領先。危急下意大利隨即首度換上萬眾期待的接應二傳伊干奴（Paola Ogechi Egonu），她不負眾望帶領隊伍追至23:24，眼見戰局即將落入刁時（deuce）之際，烏克蘭穩住氣勢，以25:23將局數追平1:1。
第三局意大利則輕鬆拿下，以25:10大炒對手，盡顯「世一」的統治力。來到第四局，烏克蘭奮起直追，曾領先18:13，可惜後勁不繼，被意大利追回至21:21平手，隨後意大利再連取4分定勝局。最終衛冕冠軍以總局數3:1奪勝。最佳得分手由為意大利獲得25分的安度普娃（Ekaterina Antropova）拿下。
烏克蘭隊長杜絲雯談到對意大利時表示：「對我隊來說，能跟意大利隊對壘，感覺全場都十分享受，意大利隊是一隊偉大的球隊，她們打的波十分強勁，我隊亦盡全力打出自己水平；今日能在意隊身上拿下一局，確實給予我們不少信心。」
對於明日（周四）對世界排名第7的國家隊，杜絲雯表示：「中國隊亦是一支很強的球隊，她們有很強的攻力，其他方面亦很好，但我們來之前已準備好對戰每一隊，表現自己最好的出來。」問到明日可會跟國家隊打足5局才分出勝負，杜絲雯說：「跟中國隊打足5局，我認為是一點也不容易的事。」
意大利隊24號主攻手安度普娃（Ekaterina Antropova）奪得全隊最高得分的25分，她賽後表示對於烏克蘭隊在她們身上拿下一局時說：「我們一點也不感到奇怪，亦不會低估任何一隊，好開心自己能拿下25分，更開心是我們終於『齊人』來到香港比賽，說真，第一場『齊人』下比賽一點也不容易，但能再來香港比賽很開心。」問她可有信心能重溫上年奪冠的成績，她說：「我們不會集中去想往績，新一年新的比賽，新的對手，所以看我們能走得多遠。」
大會在周三晚上進行開幕禮，文體局局長羅淑佩應邀主持開幕禮。
記者/攝影：爾郡耀、徐嘉華