世界女排聯賽｜「升班馬」烏克蘭隊在「世一」意國手上拿下一局 周四對中國添信心 隊長杜絲雯：以前電視看意大利隊 她們像超級球手

「中國人壽（海外）世界女排聯賽」（VNL）周三在啟德體藝館展開首日比賽，「升班馬」烏克蘭對「世一」兼香港站衛冕冠軍意大利一仗打出驚喜，世界排名18、首次登上VNL舞台的烏隊能在意國手上拿下一局，雖以大分1:3見負，但正如烏隊隊長杜絲雯（Svitlana Dorsman）賽後表示：「我們以前都是在電視看意大利打波，她們是一隊很偉大的球隊，今次現場對她們，她們每個像是超級球手，後來我們定下神來，開始打回自己的水平。」烏克蘭將於周四對國家隊，杜絲雯坦言從意隊手上拿下一局增強自信，希望明日對國家隊能打出水平。

意大利以25:15先下一城。第二局雙方打得有來有回，尾段烏克蘭手握局點，以24:21領先。危急下意大利隨即首度換上萬眾期待的接應二傳伊干奴（Paola Ogechi Egonu），她不負眾望帶領隊伍追至23:24，眼見戰局即將落入刁時（deuce）之際，烏克蘭穩住氣勢，以25:23將局數追平1:1。

第三局意大利則輕鬆拿下，以25:10大炒對手，盡顯「世一」的統治力。來到第四局，烏克蘭奮起直追，曾領先18:13，可惜後勁不繼，被意大利追回至21:21平手，隨後意大利再連取4分定勝局。最終衛冕冠軍以總局數3:1奪勝。最佳得分手由為意大利獲得25分的安度普娃（Ekaterina Antropova）拿下。

杜絲雯表示能在意隊身上拿下一局，給予球隊不少信心，希望明日對國家隊能打出水平。徐嘉華攝

烏克蘭隊長杜絲雯談到對意大利時表示：「對我隊來說，能跟意大利隊對壘，感覺全場都十分享受，意大利隊是一隊偉大的球隊，她們打的波十分強勁，我隊亦盡全力打出自己水平；今日能在意隊身上拿下一局，確實給予我們不少信心。」

對於明日（周四）對世界排名第7的國家隊，杜絲雯表示：「中國隊亦是一支很強的球隊，她們有很強的攻力，其他方面亦很好，但我們來之前已準備好對戰每一隊，表現自己最好的出來。」問到明日可會跟國家隊打足5局才分出勝負，杜絲雯說：「跟中國隊打足5局，我認為是一點也不容易的事。」

全場得分最多的安度普娃指烏克蘭隊在她們身上拿下一局一點也不感到奇怪。爾郡耀攝

意大利隊24號主攻手安度普娃（Ekaterina Antropova）奪得全隊最高得分的25分，她賽後表示對於烏克蘭隊在她們身上拿下一局時說：「我們一點也不感到奇怪，亦不會低估任何一隊，好開心自己能拿下25分，更開心是我們終於『齊人』來到香港比賽，說真，第一場『齊人』下比賽一點也不容易，但能再來香港比賽很開心。」問她可有信心能重溫上年奪冠的成績，她說：「我們不會集中去想往績，新一年新的比賽，新的對手，所以看我們能走得多遠。」

大會在周三晚上進行開幕禮，文體局局長羅淑佩應邀主持開幕禮。

記者/攝影：爾郡耀、徐嘉華