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世界女排聯賽香港站｜無懼隊長缺席 比利時3:2戰勝多明尼加共和國奪開門紅

即時體育
更新時間：16:42 2026-07-08 HKT
發佈時間：16:42 2026-07-08 HKT

世界女排聯賽香港站周三（8日）在啟德體藝館開打，首仗由比利時對戰多明尼加共和國。雙方戰滿五局，最終由隊長缺席的比利時險勝，以局數3:2拔得頭籌。比利時副攻手10號瑪田（Pauline Martin）成為最佳得分手，奪得全場最高分22分。

多明尼加強悍攔網 激戰至刁時扳平

比利時開賽手感火熱，以25:19、25:20一舉拿下首兩局。多明尼加第三局發力，一度領先高達11分，以25:14扳回一局。第四局戰況膠著，多明尼加數次以超級攔網（monster block）追平比分，雙方更戰至刁時，最後多明尼加頂住壓力，以26:24拿下第四局，將局數追平2:2。到了關鍵的決勝局，比利時頂住反撲，以15:12勝出，總局數3:2驚險奪勝。

比利時隊長缺席仍奪勝

比利時的王牌球員兼隊長赫波慈（Britt Herbots）因度蜜月缺席今站賽事。主攻重任交予9號的新星迪美亞（Nel Demeyer），並配合副攻手瑪田多次擊破多明尼加的防線。在與隊友齊心協力下，瑪田取得全場最高分22分，目前高居世界聯賽個人得分榜榜首。

記者/攝影：爾郡耀

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