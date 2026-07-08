溫網｜ 39歲雙驕同夜過關 祖高域激戰逾5小時破紀錄入4強 隔空羨慕美斯只踢90分鐘

溫網男單8強上演史詩式大戰！39歲的7號種子祖高域（Novak Djokovic）與3號種子艾利亞森（Felix Auger-Aliassime）激戰5小時15分鐘，最終以盤數3:2險勝，破紀錄連續8屆殺入溫網4強。無獨有偶，同為39歲的阿根廷球王美斯亦在同晚的世界盃賽場同樣以3:2驚險晉級，令體力透支的祖高域賽後受訪時，忍不住幽默地隔空「羨慕」道：「我如果只需比賽90分鐘就好了」

兩大39歲傳奇 隔空同演3:2險勝

這晚的體壇，兩位39歲的殿堂級人物不約而同地展現了無比韌力。在祖高域經歷逾5小時的鏖戰，以盤數3:2淘汰艾利亞森的同時；遠在世界盃16強賽場，39歲的美斯亦交出一傳一射，帶領阿根廷同樣以3:2絕地淘汰埃及晉級8強。賽後記者會上，當傳媒提及美斯的表現時，體力透支的祖高域笑稱：「我要是能像他一樣，只需比賽90分鐘就好了。」對於自己能否在消耗極大體力後及時恢復應付下場比賽，祖高域表示：「大家拭目以待吧，好在我有兩日休息時間。」

創最長8強戰紀錄 意志力成致勝關鍵

今場賽事雙方爭持極為激烈，祖高域最終以7:6（12:10）、3:6、6:3、6:7（4:7）及7:6（10:4）力克對手。這場長達5小時15分鐘的激戰，成為溫網史上耗時最長的男單8強戰。此外，據ATP官方統計，祖高域成為史上首位連續8屆溫網躋身男單4強的球員。這亦是他第15次打入溫網4強，以及生涯第55次晉級大滿貫準決賽。

累到「斷片」 4強硬撼一哥冼拿

賽後在中央場接受訪問時，祖高域坦言勝利全憑意志：「在這種高壓比賽中，你必須學會穩住心態。去到第五盤『搶十』，完全是五五波的局面。能贏下比賽我很開心，但說實話，我真希望這是一場決賽，這樣我就不用操心明天身體有多累了。」

這場夜戰連祖高域的孩子也堅持看完，他笑言：「第四盤打完我叫孩子們去睡覺，但他們不聽。現在我很慶幸他們堅持看完了，因為這絕對是我在這片場地上打得最精彩的比賽之一。」由於過度疲勞，祖高域受訪時更一度「斷片」忘記主持人的問題，直言自己「一點力氣都沒了」。

展望4強將硬撼世界第一兼衛冕冠軍冼拿（Jannik Sinner），祖高域保持平常心：「等我退役了，再回頭看那些紀錄吧。現在一切還是未知數，我必須抓緊時間恢復，幾天後我就要和世界上最好的球員交手了。」