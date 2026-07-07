世界女排聯賽香港站｜比隊教頭：比利時男足在球場上展現的堅韌 好值得我們女排學習

一連5日的「中國人壽（海外）世界女排聯賽」香港站周三起在啟德體藝館展開，6支球隊將全數上場比賽，各球隊主教練及隊長周二亮相賽前記者會，最開心一定是比利時女排代表，對於該國男足隊同日早上在「世界盃」16強以4:1擊敗東道主美國，比隊女排教頭雲斯歷克表示向他們祝賀，期望表女排也能在場上展現男足的韌力。

6支香港站「世界女排聯賽」的球隊隊長亮相周二的賽前記者會，左起：比利時雲莎絲、加拿大瑪莉奧、中國龔翔宇、多明尼加共和國的比蓮.瑪天妮絲、意大利的丹妮絲及烏克蘭的杜絲雯。徐嘉華攝

徐嘉華攝

比利時（世界排名14）周三打頭陣於早上11時半對多明尼加共和國（世界排12），被問到周二早上比利時國家男子足球隊以4:1大勝美國隊，躋身8強，比利時女排主教練雲斯歷克（Kris Vansnick）表示：「老實說，我們一直留意著男子足球隊的消息好長時間了，他們隊中主力的盧卡古（Romelu Lukaku)是我們其中一位隊員的好友，對於男足的成績，我們也感到十分開心。」

比利時女排教頭雲斯歷克（左一）及隊員雲莎絲（左二）樂見比利時男足躋身世界盃8強。徐嘉華攝

「比利時男足在今屆世界盃所展示的韌力好值得我們學習，他們在32強在落後0:2下，能以3:2反勝塞內加爾，那種不放棄的韌力很值得我們學習，對我們女排是一個很好的榜樣。」

值得一提，今次比利時女排的靚女隊長Britt Herbots沒有隨隊來港，原來她正在放蜜月假期，主教練說：「她早就告知我們今站不能參加，所以我們不會感到太驚訝，全隊都準備好了。」

中國隊（右）周三首天比賽將對加拿大隊（中）爭首勝。徐嘉華攝

中國女排主教練趙勇及隊長龔翔宇。徐嘉華攝

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中國隊尾場對加拿大

周三的首天比賽除頭場比利時對多明尼加共和國外，還有下午5時由「世一」兼上屆香港站冠軍意大利對烏克蘭（世界排18），緊接晚上8時半由國家隊（世界排第7）對加拿大（世界排11），國家隊主教練趙勇表示前望以舊帶新的中國隊能發揮自己所有去拼每位對手。

記者/攝影：徐嘉華