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WTT美國大滿貫│19歲松島輝空男單稱王 創最年輕大滿貫冠軍歷史

即時體育
更新時間：12:18 2026-07-07 HKT
發佈時間：12:18 2026-07-07 HKT

周一（6日）WTT美國大滿貫男單決賽落幕。日本新星松島輝空以局數4：2擊敗俄羅斯中立運動員薛度蘭高（Vladimir Sidorenko）奪得冠軍，成為史上最年輕的大滿貫男單得主。至於在本站接連爆冷淘汰兩位世界前三選手的薛度蘭高，則遺憾落敗，屈居亞軍。

最年輕大滿貫男單冠軍

松島輝空本站表現勢如破竹，六場比賽總共只失三局。他僅在準決賽對陣勒布倫時丟掉一局，以及決賽對西多連科時失掉兩局；而在凖決賽之前，他創下連贏13局、一局不失的驚人記錄。

他的決賽對手、世界排名第37位的薛度蘭高，本站表現同樣亮眼，先後淘汰了世界第二與第三的兩大魔王。他先是在16強大熱倒灶，以3：0橫掃世界排名第2的張本智和；隨後在凖決賽面對世界排名第3的瑞典好手莫雷加德，在落後1：3的巨大劣勢下連追三局，以4：3驚險反勝挺進決賽。

決賽中，兩人開局戰至1：1平手。隨後松島輝空掌控節奏，連勝兩局將比分拉開至3：1。雖然薛度蘭高奮起直追扳回一局，可惜後勁不足，最終松島輝空以4：2捧起冠軍獎盃。在本站積分進賬後，松島輝空的排名升至世界第4位，與日本一哥張本智和僅差一名。薛度蘭高則飆升21位，來到世界第16位。

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