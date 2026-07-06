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世界女排聯賽香港站｜大會認銷情因世界盃去得慢 但中國對意大利周日一早售罄

即時體育
更新時間：21:49 2026-07-06 HKT
發佈時間：21:49 2026-07-06 HKT

還有兩天，「中國人壽（海外）世界女排聯賽」香港站即將於周三（8號）假啟德體藝館展開，今年大會在體藝館加開1,000座位至10,000座席，雖然跟足球世界盃撞個正著，但大會發言人表示最強戲碼（中國女排對意大利）的周日（12號）最後一天的門票兩、三日內已售罄，周六只餘數百張門票，有信心開波後有助銷情。

大會周一在女排下塌的酒店內設歡迎晚宴，6支來港參賽的球隊，包括中國隊（世界排名第7）、意大利（世界第1）、加拿大（世界排11）、多明尼加共和國（世界排12）、比利時（世界排14）及首度亮相本賽的烏克蘭（世界排18）的球員全數出席，晚宴內有抽獎環節，各球員可在大賽前先輕鬆一番；昔日著名主攻手孫玥及副攻手楊珺菁亦有到場趁熱鬧，後者更跟丈夫及女兒一齊到場。

昔日中國女排主力楊珺菁跟丈夫及女兒到場。徐嘉華攝
昔日中國女排主力楊珺菁跟丈夫及女兒到場。徐嘉華攝

今年票價由每場$200元至一日票$1,800元不等，大會將「最強戲碼」-- 中國對意大利 --留在最後一天的12號最後一場進行，除了中國隊以舊帶新的組合值得期待外，意大利亦強陣出戰香港站，隊中得分王伊干奴（Paola Egonu）今日戴著眼鏡出席歡迎晚宴，球迷應該記者去年在體藝館同一個比賽中，伊干奴帶領的意隊以3:0擊敗中國女排，大家都期望今年中國隊能一報此仇。

意大利主力伊干奴也比了一個「心心」手勢。徐嘉華攝
意大利主力伊干奴也比了一個「心心」手勢。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
意大利隊。
意大利隊。

說回銷情，大會發言人坦言受到「世界盃」影響，門票銷情比以往去得慢，他說：「始終受到『世界盃』影響，今年去票比往慢了少少，相信有不少人收看完世界盃後看看身體是否過度疲憊才決定要不要買飛看女排，加上今年賽期比以往遲了一個月舉行，正值暑假，不排除很多人出外旅行。」

烏克蘭隊。
烏克蘭隊。
加拿大隊。
加拿大隊。
多明尼加隊。
多明尼加隊。
比利時隊。
比利時隊。

今年世界女排聯賽的總決賽第一次在澳門舉行，大會發言人早前曾表示明年正值七一回歸30週年，極大機會爭取總決賽主辦權。


記者/攝影：徐嘉華

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