「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽2026」｜ 新設學界10公里中學邀請賽 同場特設運動嘉年華與眾同樂

由飛越啟德主辦、啟德體育園協辦的全港首個大型室內超馬接力賽「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽2026」將於8月22至23日盛大舉行。作為於啟德體育園舉行的第二屆賽事，活動將再度匯聚多支企業跑隊、知名跑會及精英跑手，挑戰體能極限，以堅定意志、無比毅力及團隊精神揮灑汗水，競逐殊榮。本屆賽事特別新增學界組別，邀請22間中學以男女混合接力形式競逐10公里賽事，為活動注入青春活力，同時培育新一代跑步精英！現場亦設有超過20個運動主題攤位，結合運動體驗及互動元素，讓公眾親身感受多元運動的樂趣，歡迎市民免費入場參加。



多個組別設不同程度挑戰 送出豐富獎品及獎金

本屆賽事繼續匯聚來自企業、機構、傳媒、名人、精英跑手及各大跑會的參加者，迎合不同程度跑手挑戰，讓更多人投入這場耐力與意志的比拼。當中最矚目的賽事為「AXA安盛100公里精英挑戰賽」，多支具有實力的跑會精英將會傾巢而出，包括賽事傳統勁旅 Pegasus、RMAC、戰神越野、火車站、港青小鐵人等，將以10人一隊形式上陣，在跑步機上展開激烈對決，鬥智鬥力，爭奪冠軍殊榮。精英挑戰賽設有三大組別，分別為「AXA安盛100公里王者盃組別」、「AXA安盛 100公里慈善盾組別」及「AXA安盛100公里公開組別」，讓不同背景及水平的跑手同場競技，盡情享受跑步競賽帶來的熾熱氛圍。

「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽」當中最高級別賽事「100公里王者盃」於去年首度增設公開組別，開放予跑手自行組隊參與，反應熱烈。本屆此項賽事載譽歸來，並加推參加名額，邀請去年勝出隊伍參加，讓更多跑步愛好者有機會一展身手，多支頂尖跑隊再度同場較量，展現高水平競技實力，勢必成為全場焦點。此外，賽事亦設有10公里公開組賽事，以及適合一家大小參與的「李寧親子盃」賽事，涵蓋不同年齡層及能力水平，讓更多市民一同投入跑步樂趣，享受運動帶來的活力與歡樂。



為鼓勵及嘉許一眾勇於挑戰自我的跑手，今屆賽事特別加碼獎賞。「AXA安盛100公里」全場總冠軍將獲得港幣10,000元現金獎；各杯賽、碟賽及公開組別冠軍同樣設現金獎，以表揚卓越表現。此外，10公里公開組別冠軍亦可獲得港幣1,000元現金獎及Garmin Forerunner 165運動手錶4隻，獎品豐富，勢必激發跑手全力以赴，爭奪佳績。

新增學界邀請賽 22間中學跑手挑戰10公里

今屆賽事新增學界邀請賽，首次將室內跑步機接力賽引入學界，亦是香港學界中罕見的男女混合跑步項目，讓一眾愛好跑步的年青人能夠親身體驗這項嶄新競賽項目的刺激與樂趣。22間獲邀中學將派出學生代表，以五人一組男女混合形式組隊參賽，力爭以最快時間完成10公里賽事，活動不僅有助提升中學生對長跑運動的興趣，更可以為本地培育新一代長跑接班人，推動體育長遠發展。

親子組別賽鼓勵三代同堂一起跑

「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽」不僅為跑手提供一展身手的平台，也鼓勵公眾一同參與，寓親子玩樂於運動之中。深受家長歡迎的親子組別賽本屆以「李寧親子盃」形式舉行，設有父子、父女、母子、母女及三代同堂組別，讓一家人跨越年齡界限，攜手迎接挑戰，各組別參賽者將於20分鐘內進行接力競跑，力爭跑出最長距離，在歡樂氣氛中體驗運動樂趣與家庭合作精神。

教練跑手分享獲勝秘訣

上屆賽事帶領隊伍榮獲 100 公里跑會組別全場總冠軍的 Pegasus Athletic Club總教練徐弘泰形容，這場超馬接力跑步機比賽，不只考驗跑手的臨場發揮，還有事前準備的戰術和策略，跑手除了要有體能和耐力，更要兼具短程爆發力。



奮進長跑會核心教練之一的凌婉君教練，曾和女兒張心柔於上屆賽事勇奪親子母女組別亞軍，她形容母女二人均熱愛跑步，參加親子組賽事除了爭取好成績，亦是很好的親子活動，母女合力完成目標是很寶貴的體驗。

賽事首設運動嘉年華 公眾輕鬆體驗多元活動

今屆賽事首設運動嘉年華，現場設有超過20個運動主題攤位，讓參加者在感受比賽緊張刺激氣氛之餘，亦可體驗各類型運動。現場同時匯聚多個運動品牌產品供選購，為活動注入娛樂消閒元素，無論是參賽者還是到場市民，均可於周末盡情投入這場集運動、體驗與休閒於一身的嘉年華，享受充實而愉快的時光。



飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽2026

日期：2026年8月22日、23日（星期六、日）

時間：上午9時至晚上7時30分

地點：啟德體藝館 - 習藝坊

活動詳情及報名：

https://raceresults.com.hk/event/469

參賽隊伍均可獲豐富禮品選手包，包括運動T恤、毛巾、運動水壺、運動手提袋及現金券等，滿載而歸。



賽程：

8月22日（星期六）

09:15-1045 學界盃10公里邀請賽

1100-1245 2026中國建築領潮慈善馬拉松邀請賽(第二屆)

1300-1415 公開10公里組 (男子/女子/混合組別) (第一節)

1500-1615 企業及機構10公里組

1500-1830 企業及機構50公里組

1645-1800 公開10公里組 (男子/女子/混合組別) (第二節)

1830-1945 名人及傳媒10公里組

8月23日（星期日）

0830-0900 李寧親子盃 (第一節)

0910-0940 李寧親子盃 (第二節)

0950-1020 李寧親子盃 (第三節)

1020-1230 AXA安盛10公里盃

1320-1920 AXA安盛100公里精英挑戰賽

