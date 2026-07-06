小輪車｜小車手無懼天雨 勇奪全國青年競速小輪車賽1金1銀2銅

一連兩日在江蘇省泰州市舉行的2026 年全國競速小輪車錦標賽暨全國青年競速小輪車錦標賽，中國香港單車隊派出6男2女合共8名運動員參賽，在天雨影響下，仍能獲得1金1銀2銅合共4面獎牌。

男子13-15歲競速賽頒獎照：庫克頌禮(左)、莊子睿(中)、林灝(右)。香港單車總會圖

男子13-15歲競速賽頒獎照：庫克頌禮(左)、莊子睿(中)及林灝(右)。香港單車總會圖

男子11-12歲競速賽頒獎照：陸衍承(右一)獲得銅牌。香港單車總會圖

在周日(5號)舉行的比賽，港隊車手在男子13-15歲競速賽包辦前3名，分別由莊子睿獲得冠軍（40秒401），庫克頌禮(COOK Adam Alan)得亞軍（41秒592）及林灝(44秒768)名列季軍。在男子11-12歲競速賽，陸衍承（46秒164）亦取得一面銅牌, 黃皓承則名列第5名（47秒305）。在男子成年組競速賽中，戴卓安在預賽止步。

香港小輪車隊員：前排: 王德仁教練 後排左起: 陸衍承、陳貴詞、林灝、莊子睿、戴卓安、庫克頌禮、李思彤、黃皓承。香港單車總會圖

在首日(４號)比賽，陳貴詞與李思彤奮戰下，分獲第4名及第5名，而戴卓安在男子成年組競速賽獲第18名。

教練王德仁表示，因天雨關係，影響了運動員的表現，陳貴詞及李思彤距離頒獎台只差一步。他非常滿意各運動員的表現，因為大家每日面對不同的天氣轉變，氣溫每分每刻都變化莫測，極具挑戰，但最終都能一一克服踏上頒獎台。

領隊李俊諺 亦讚許港隊運動員的頑強鬥志，他期盼運動員繼續努力，在未來的賽事。爭取更好的成績。