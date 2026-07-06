世界女排聯賽香港站｜中國女排輪流用「廣東話」自我介紹 球迷冧爆

千呼萬喚的「中國人壽（海外）世界女排聯賽」香港站將於周三（8號）假啟德體藝館展開，備受香港球迷歡迎的中國女排今晨11時才到香港，晚上6時到啟德出席每年都會有的「中國女排全接觸」及球迷簽名會，吸引逾2,000市民免費入場一睹中國隊的風采，當司儀介紹各球員出場時，隊中人氣隊長龔翔宇率先以廣東話說：「大家好，我係龔翔宇」，各隊員逐一跟隨，獲全場如雷掌聲。

中國女排隊長龔翔宇甚受球迷歡迎。徐嘉華攝

中國女排以老帶新，大家認得他們多少呢? 徐嘉華攝

龔翔宇

今年的中國女排繼續以老帶新，有不少新面孔來到香港，老將包括副攻王媛媛及兩位自由人王夢潔及倪非凡，新人包括去年也有來港的「小趙蕊蕊」王奧芊及二傳手張籽萱，還有一位上月才滿17歲、已身高1米90的副攻手郭中楠，球迷們可以在本周的比賽多多留意這位梳著爽朗短髮的新人

今日的「中國女排全接觸」先是國家隊的公開操練，緊接跟本地中、小學生進行排球技術工作坊，緊接是跟香港女子青年排球代表隊切磋球技。國家隊最後進行簽名會，球迷李先生十分有心，他將每位中國女排的樣子卡通化，然後逐個圖像印在硬卡紙上，再給中國隊簽名，已跟了中國女排多年的他每年都會買飛入場支持中國隊，問他最喜歡那位中國女排，他說是：「王奧芊」，原來他是前奧運金牌副攻趙蕊蕊的粉絲，而王奧芊的樣子十足十「小趙蕊蕊」，所以十分支持王奧芊。

徐嘉華攝

共有18支世界各地的球隊出戰今屆世界女排聯賽，只有頭8位能晉級本月22-26日的澳門總決賽，完成頭兩站世界女排聯賽後，現世界排名第7的中國女排完成8場比賽後錄得5勝3負，暫排在第8位；由於國家隊是主辦國，已肯定一個總決賽席位，對中國女排來說，今屆世界女排聯賽是一個很好的機會練兵，應付下月底的天津女排亞洲錦標賽，此賽關係到2028年洛杉磯奧運會，競爭肯定激烈。

中國女排在香港站將先後對加拿大（世界排11）、烏克蘭（世界排18）、多明尼加共和國（世界排12）及意大利（世界第1）。

簽名會後，中國女排再來一張大合照。 徐嘉華攝

賽事門票現於快達票公開發售，門票分兩類，上午11:00或11:30場次，每場$200及$400港元，其餘門票則可一票觀看同晚2場賽事，票價由$380至$1,800不等。

記者/攝影：徐嘉華