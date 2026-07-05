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泰國亞洲青年乒乓球錦標賽｜港隊亞青賽收獲1銀1銅 蘇籽童挾亞青銀牌出戰WTT青年賽香港站

即時體育
更新時間：12:19 2026-07-05 HKT
發佈時間：12:19 2026-07-05 HKT

亞洲青少年乒乓球錦標賽周六在泰國曼谷落幕，港隊以1銀1銅完成，功臣之一的17歲蘇籽童包括U19女單銀牌及女團銅牌，他們今日回港後，周一將出戰灣仔伊館一連7日的「WTT青少年乒乓常規挑戰賽--香港站」，爭取再次踏上頒獎台。

4位U19女團的銅牌功臣：阮芯諾（左起）、蘇籽童、麥明芯、黃祉睿。香港乒總圖
4位U19女團的銅牌功臣：阮芯諾（左起）、蘇籽童、麥明芯、黃祉睿。香港乒總圖
蘇籽童首奪亞青女單銀牌。香港乒總圖
蘇籽童首奪亞青女單銀牌。香港乒總圖
香港青年乒球隊在今屆亞青賽共奪一銀一銅。香港乒總圖
香港青年乒球隊在今屆亞青賽共奪一銀一銅。香港乒總圖

女子U19單打比賽從小組打起，蘇籽童以小組2戰2勝、第一名直入32強，並先後擊退烏茲別克（4:0）、中國的楊惠澤（4:1）、南韓的許玴玪（4:0）入4強，以4:2勝印度的Syndrela Das，到決賽遇上年僅15歲 的國家代表姜依依，後者在4強以4:2擊敗世界青年女單排名第2的高森愛央（Mao Takamori）。

蘇籽童近年備受重用。星島資料圖片
蘇籽童近年備受重用。星島資料圖片
星島資料圖片
星島資料圖片

籽童及姜依依的U19決賽對壘在今仗不是第一次，她們曾於U19團體賽4強對過，當時籽童以1:3見負；來到女單決賽再次碰頭，二人鬥得激烈，姜依依先以11:7取得首局勝利，籽童隨後還以顏色，以12:10、11:8反超對手，隨後2局互有勝負，港將以11:4、12:14、大分領先3:2，只要多取一局就可封后，可惜未能把握領先優勢，以7:11、9:11，大分3:4憾負，但仍為香港取得今屆一面銀牌，這亦是籽童第一面亞青賽的個人賽銀牌，港隊對上一次奪女單銀牌，要數回2013年杜凱琹也曾奪女單銀牌。

除了籽童的U19女單銀牌，她夥拍隊友亦奪U19女團銅牌，功臣包括麥明芯、阮芯諾及黃祉睿。在香港出世、2年前從山東移居香港的蘇籽童，去年底開始參加成人組的比賽，今年4月首次獲世界團體錦標賽的代表資格。

香港緊接亞青賽  伊館上演WTT青少年乒乓常規挑戰賽

各將馬不停蹄，明日（6號）將轉戰伊館舉行的WTT青少年乒乓常規挑戰賽--香港站」，今屆是香港連續第4年舉行此項國際性賽事，賽事吸引超過250位來自海外的球手競逐12個賽項，包括U11、U13、U15、U17及U19的男、女子單打、U15及U19的混合雙打。

港隊每屆都在香港主場有獎牌進賬，世界青年女單排名11的蘇籽童曾於今年5月的烏茲別克站包括U17及U19「雙冠」，今仗被寄予厚望，她將再次參加U17及U19的單打比賽，根㨿參賽名單，世界青年女單排名第2的日本高森愛央也會來港比賽。

周一至周五（7月6-10日）的賽事均免費入場，周六及周日（7月11及12日）賽事門票已於城市售票網（Urbtix）公開發售。

記者：徐嘉華

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