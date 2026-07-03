亞運賽艇｜新任世界盃冠軍趙顯臻望排除傷患病痛：亞運目標是企在頒獎台的中間

香港賽艇隊將派出10男10女出戰9月愛知名古屋亞運會，上屆3位獎牌得主包括男雙金牌的林新棟、女雙銀牌的梁瓊允及輕量級男子單人艇的趙顯臻不約而同期望再上亞運獎台，上周在瑞士琉森世界盃奪金的阿臻更豪言「爭金」，他說：「之前兩屆已拿了銀牌及銅牌，獨欠金牌，今年目標是企在頒獎台的中間（指金牌）。」

31歲 的阿臻將第3次參加亞運會，他分別於2018年雅加達及2023年杭州亞運奪得單人艇銀牌及銅牌，今年對「金牌」虎視眈眈，他表示：「上周拿到世界盃金牌來得正合時，特別在過去6星期歐洲之行（共參加三個比賽）曾因身體不適及右膊傷患時好時壞，到琉森最後一站世界盃奪金十分開心。」

趙顯臻（右二）在傳媒活動中。徐嘉華攝

上周剛奪世界盃金牌的趙顯臻，對亞運會信心十足。徐嘉華攝

徐嘉華攝

阿臻的右膊傷是舊傷，由去年11月全運會開始要「紥膊」比賽，事隔8個月能在世界盃獲得成果，對亞運是支強心針，他認為「攔路虎」包括來自東道主日本、中國、烏茲別克、哈薩克等，亞運前這兩個半用，阿臻認為要加強「自信心」去衝金，期望以「享受心態」兼以「初心」參加個人第3個亞運會。

上屆金牌得主林新棟（右）及新拍檔陳廸麟（左）。徐嘉華攝

3年前香港亞運第一金林新棟：已放低往績 重新出發

3年前為港隊奪得「亞運第一金」（男子雙人單槳無舵）的林新棟，由於金牌拍檔王瑋駿亞運後退役；事隔3年，新棟再次出戰亞運，跟今年4月才開始拍檔的陳廸麟出戰輕量級雙人雙槳，二人在過去六星期的歐洲之行共3站比賽，奪得2金（西班牙世界盃I及荷蘭盃）1銀（瑞士琉森世界盃III），新棟表示：「主要是我們的個人能力有一定水平，加上一定的訓練年資，不用花太多時間磨合，彼此的目標亦清𥇦（發揮訓練的最高水平出來）對跟陳廸麟的合作亦很有信心。」

對於拍檔曾奪亞運金牌，會否為自己造成包袱或動力，陳廸麟表示：「我沒理會拍檔上屆的成績，我一落艇只知要做好自己，專心訓練及比賽。」新棟亦表示已「放低」過往的成績：「每一次的比賽都是重新出發，不同拍檔及艇種都是好有趣的新挑戰，若是順順利利複製上屆，就沒有挑戰性。」

上屆銀牌得主梁瓊允（左）及拍檔崔雅文。徐嘉華攝

梁瓊允：上屆亞運銀牌對我起了肯定作用

上屆雙人單樂無舵銀牌的梁瓊允，也同新棟一樣，賽後隊友張海琳亦退役，今屆將夥拍崔雅文合作同一個賽項，對於隊友提早退役，她表示：「拍檔退役後，我不斷提升個人能力做到最好。」她談到上屆的亞運銀牌對今屆起了很大作用：「這面亞運銀牌對我起了肯定作用，我都想作為隊中的師姐，希望能帶起隊中師妹們爭取好成績。」

無論是拿過銀牌的瓊允還是新拍檔崔雅文，大家目標都是上頒獎台，雅文表示：「拍檔上一屆拿過亞運獎牌，我都不想拖累她，希望今屆也能取得一樣好的成績。」

香港隊將於下周中到貴陽展開為期一個月的帶氧訓練，緊接是8月底到江蘇南京的集訓，之後將於9月中直飛日本準備亞運會。

亞運賽艇名單：

男子組：趙顯臻、陳至鋒、夏赫、陳柏匡、黃鉦*、廖崇禮*、陳廸麟、林新棟、何永輝*、麥可靖



女子組：洪詠甄、張菀珊*、梁穎桉、陳慧希*、崔雅文*、梁瓊允、張佩芳*、許詠淇、梁智晴*、黃湘儀



＊為首次參加亞運會

記者/攝影：徐嘉華