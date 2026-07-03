WTT美國大滿貫｜王楚欽林詩棟16強齊爆冷落馬 國乒男單全軍覆沒無人躋身8強

WTT美國大滿貫大爆冷！國乒男單周四兵分兩路出戰16強，「世一」的王楚欽以1:3不敵世界排名15的連特，而世界排名第5的林詩棟對法國的亞歷斯勒布倫則以0:3告負，國乒男單在今次賽事全軍覆沒。

衛冕男單冠軍王楚欽早於2年前在中國站曾不敵過來自丹麥的連特，但今次再次對壘王楚欽亦並不順利，上半場打得相當膠著，首局就先以11:13先失一局，但到第二局連特乘勝追擊，王楚欽竟以2:11再失一局，儘管「一哥」以11:8扳回一城，但到決勝局再落下風，最終以11:7告負以總告數1:3不敵連特，爆冷落馬。另一邊箱作為國乒男單獨苗的林詩棟同遇滑鐵盧，以直落三（9:11、9:11、8:11）不敵勒布倫兄弟的哥哥亞歷斯勒布倫，本次國乒派出7人出戰男單，但在王楚欽和林詩棟出局下宣布全軍盡墨。

不過王楚欽亦並未完全「出局」，他將轉戰混雙賽事，同日亦出戰混雙的4強，夥拍孫頴莎以3:0輕取Hugo Calderano/Bruna Takahashi，將在決賽對上3:1淘汰溫瑞博/蒯曼的韓國組合林鐘勳/申裕斌。

