溫網雙打｜張瑋桓替補身份溫網首圈2:0獲勝 下一圈硬碰前美網雙打冠軍組合

繼5月底的法國網球公開賽後，香港網球一姐張瑋桓（Eudice）再次獲得「大滿貫」的雙打參賽資格，現雙打世界排名達至個人新高的57位的她，以替補身份參加英國溫布頓網球錦標賽的雙打正賽，周四夥拍中立國的迪荷露娃（Anastasia Tikhonova）在首圈跟意大利、美國組合干絲雅妮圖（Elisabetta Cocciaretto）、李吉妮（Ann Li)在一個半小時的比賽中，以直落兩盤6:3、7:6（7:3）獲勝，躋身次圈32強將硬碰兩位前美網雙打冠軍、來自德國的Laura Siegemund及中立國的Vera Zvonareva。

張瑋桓（右）身穿溫網傳統的全白裝束跟雙打拍檔Anastasia在熱鬧的溫網球場開心合照。香港網總圖

30歲的Eudice在港網創造歷史，跟斯洛文尼亞拍檔伊查域絲（Veronika Erjavec)以替補身份在法網雙打賽首次躋身16強，雖未能更上一步，但仍為香港女網寫下新一頁；隨後她於6月中參加英國諾定咸公開賽（拍比利時的Magali Kempen）止步16強，再在6月底參加伊斯特本公開賽（拍印尼的Janice Tjen），惜於8強下馬，但Eudice的WTA雙打世界排名晉升至個人新高的57位。

Eudice此前只參加過2023年澳洲網球公開賽的單打外圍賽，近年專注雙打賽事，延續「大滿貫」夢想。周四的比賽對2位大滿貫球手，包括意大利的干絲雅妮圖，其世界單打排名是46位，在首盤比賽，Eudice的組合在第5局率先打破對方發球局後一直保持領先優勢，先以6:3開一個好頭。

第2盤對方加強攻勢，Eudice組合雖然在第2局被破發，但很快找回節奏，在第4局還以顏色，打破對方發球局，雙方隨後一直拉鋸至「搶七」，Eudice組合最終以7:3奠勝，取得「溫網」首場勝利。

Eudice晉級下一圈後，將對兩位老將Laura Siegemund及Vera Zvonareva，前者38歲，後者41歲，但她們的老到經驗不容忽視，特別是她們早於6年前的2020年美國網球公闕賽曾合作雙打，當時是二人第一次合作雙打，即拿下美網的雙打冠軍，二人隨後也時有合作，在上月法網，二人合力躋身8強，Vera夥拍另一位球手在澳網打入4強，雙打世界排名同位列頭20位內。

值得一提，Vera的單打排名曾於2010年10月高至第2位，2010年大爆發接連躋身溫網及美網決賽。Vera同Laura在今仗首圈以6:4、6:2擊敗英國外圍組合Madeleine Brooks及Amelia Rajecki。

記者：徐嘉華