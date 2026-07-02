劍擊世錦賽｜FIE相隔8年再在亞洲舉辦世錦賽 港將期待亞博「主場」熾熱氣氛助突破

香港劍擊隊在歷來的世界錦標賽共奪得1金4銅，今屆難得第一次由香港主辦，將於本月22至30日在亞洲國際博覽館舉行，24位香港代表周四跟傳媒見面，暢談各人對今屆世錦賽的期望，同日，香港劍總公佈了9月愛知名古屋亞運會名單，九成九跟世錦賽名單相同，只有男佩有一位劍手不同，亞運由梁天晴取替世錦賽的李俊林。

香港２４位劍手將出戰香港首辦的世界劍擊錦標賽。徐嘉華攝

徐嘉華攝

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港隊總教練鄭兆康坦言目標是世錦賽獎牌。徐嘉華攝

港隊總教練鄭兆康講到明期望「獎牌」，給香港市民帶來「驚喜」，以下是各隊的賽前心聲，康教呼籲市民入場支持香港隊。

印度亞錦賽奪得一面團體銅牌的香港男子重劍團隊，右起：劉昊峯、何瑋桁、吳浩天及方凱申，他們亦是9月亞運代表。徐嘉華攝

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男子重劍：方凱申、何瑋桁、吳浩天、劉昊峯

這支男重團體在上月底印度亞錦賽奪得一面團體銅牌，方凱申說：「今次亞錦賽的銅牌反映我們一整季累積的成績，我們曾2次位列世界盃頭8（包括一次第6、一次第8名），都是我們付出的心機及努力而得到，到亞錦賽先在8強贏中國，再在銅牌戰，我們都不想輸，不想有任何遺憾，是我們全隊人都抱住這個想贏的火，最終贏南韓，令我們有信心及動力在世錦賽做得更好。」

巴黎奧運代表何瑋桁說：「中國及南韓隊在世界盃曾有優異成績，今次我們能一日內連贏 他們兩支強勁的隊伍，加強我們在世錦賽向上衝更高排名；亦期待能延續全運會主場氣勢。」吳浩天亦提到港隊曾在今季輸過給南韓兩次，亞錦賽再遇他們，令他們更有棵「唔想再輸」的決心，終於願望成真。

女重代表朱嘉望（左起）、佘繕妡、陳渭泠及吳海諦，是9月亞運代表，年僅16歲的吳海諦將首次參加亞運。徐嘉華攝

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女子重劍：佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望、吳海諦

在印度亞錦賽奪得個人賽銀牌的佘佘坦言想奪世錦賽獎牌，世界排名13的她說：「我在亞錦賽能突破自己個人最佳的成績，主要是發揮更『穩定』，這是我今季第一塊獎牌，來得不易，跟新教練磨合，結合舊有的技術，現在逐步穩陣發揮到，希望再多一點『穩定」，然後再在技術上再加添不同元素；我一直想拿未拿過的牌，但不可以想得太遠，我由64強淘汰賽打起都有好多場比賽去打，總之在比賽當天，我會『將自己所有的打出來』。」隊友陳渭泠的家人都在澳洲，他們會專程回到香港為女兒打氣。

香港女花隊在上月印度亞錦賽奪得一面團體銅牌，功臣包括陳諾思（右起）、鄭曉為（左二）及梁雅蕾（左一），符妤名（右二）因膝傷被逼放棄參加亞錦賽，她期望能趕得及傷癒戰世錦賽；這團隊亦是9月亞運代表。徐嘉華攝

女子花劍：陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾

這支香港女子花劍隊在印度亞錦賽奪得一面團體賽銅牌，21歲的陳諾思（Daphne）更在亞錦賽歷史性奪得香港女花隊的個人賽銅牌，已有3次主場出戰世界盃的她們，對「主場」並不陌生，在個人賽32強途中被對手打中右手手指位，導致手指出現麻痺，幸無大礙（但影響到當時亞錦賽的團體賽，她只能打第一場），年紀輕輕已第3次打世錦賽的她對於世錦賽時說：「好感恩及開心拿到這面獎牌，我希望保持住這個『好運』帶給我們全個香港隊，在香港主場都打出好成績。」

因左膝半月板問題被逼放棄亞錦賽的符妤名（Sophia）仍未知能否參加世錦賽，仍未「復操」的她期望在未來3星期能有好轉，在亞錦賽時，由香港排名第5的15歲 代表梁殷僑代替她出賽。

香港男佩代表陳樂熹（右起）、何柏霖、何思朗及李俊林，前3位將代表香港出戰9月亞運會，另一位亞運代表是梁天晴。徐嘉華攝



男子佩劍：何思朗、陳樂熹、何柏霖、李俊林

去年11月全運會在啟德體藝館奪得個人賽銀牌的何思朗表示：「無論是全運會還是世界盃或大獎賽，我們都會全力以赴，做到最好，䌽自己失誤減少，將自己優勢打出來。」在印度亞錦賽8強只差一劍跟獎台擦身而過，將首次參加世錦賽的他說：「亞錦賽差一分未能入4強，是十分可惜，但一定會帶給我信心來迎接世錦賽，希望我們團體賽打到入8強的成績。我第一次參加世錦賽就在自己家門舉行，感到十分興奮。」

香港女佩代表薛雅齊（左起）、朱詠翹、劉綺程及梁洛文，她們亦是9月亞運代表。徐嘉華攝

女子佩劍：薛雅齊、朱詠翹、梁洛文、劉綺程

薛雅齊（Fay）在印度亞錦賽的個人賽8強，只差一步未能入4強，對於世錦賽的期望，她說：「我們在亞錦賽的團體賽8強對中國，只是差少少（3分之差）就有獎牌，希望今次在香港世錦賽更加團結，在團體賽有突破，衝到8強或更遠。」朱詠翹及梁洛文不約而同提到去年世錦賽的16強，跟日本對壘時只差2分失落8強席位，她們都希望今年在香港藉主場觀眾的打氣支持，做出突破的成績。

這一隊亞錦賽銀牌男花隊伍，成員包括蔡俊彥（右起）、張家朗、何承謙及梁千雨，將代表香港參加9月亞運會，千雨及承謙是第一次參加亞運會。

男子花劍：蔡俊彥、張家朗、梁千雨、何承謙

這一支集合兩屆奧運冠軍（張家朗）、應屆世界冠軍（蔡俊彥 Ryan）、應屆世少冠軍（何承謙）以及大賽團隊重臣梁千雨，加上現位列男花團體世界排名第3，無論的總教練鄭兆康、花劍主教練基連（Greg）都期望踏上頒獎台。家朗、Ryan及千雨曾在2023年世錦賽拿過銅牌，亦於2024年世界盃主場奪男團金牌，加上今季包辦3站世界盃金、銀、銅，這些都給予這班花劍精英莫大的鼓舞，家朗說：「我們曾經拿過世錦賽的團體賽獎牌，我們已具備能力衝到世錦賽獎牌，加上香港主場氣氛，亦有很好的教練團隊，我們是絕對有信心的。」

除團體賽外，他們4人亦將參加個人賽，「世二」的Ryan期望拋開衛冕包袱，家朗希望在香港市民面前打一場對得起自己的比賽，大家拭目以待。

翻查以往世錦賽的舉辦地，亞洲區辦過的地方不多，只有2018年在國內無鍚、2008年北京及1999年首爾，其餘大多書歐美舉行，香港今次是相隔8年再有世錦賽落戶亞洲，十分難得。



首次在香港舉行的FIE世界劍擊錦標賽的門票已公開發售，由25號正賽開始的票價分：HK$1500、1200、1050（視線受阻）、840（視線受阻）、800、500、350、250；22至24號的個人賽資格賽將在Hall 2舉行，只設300個企位，票價150港元；要現場支持香港劍手，可即上https://www.klook.com購票。

香港世錦賽（7月22-30日）港隊名單（跟9月愛知名古屋亞運會名單相若，只有一人不同）

男花：蔡俊彥、張家朗、何承謙、梁千雨

女花：陳諾思、鄭曉為、符妤名、梁雅蕾

男重：方凱申、吳浩天、何瑋桁、劉昊峰

女重：佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望、吳海諦

男佩：陳樂熹、何柏霖、何思朗、李俊林*

女佩：薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺程



*男佩李俊林不會參加亞運會，屆時由梁天晴出戰

每個劍種頭2位會參加「個人」及「團體賽」

記者／攝影：徐嘉華