劍擊世錦賽│張家朗笑稱自己「年紀差不多」 望好好享受香港主場比賽 蔡俊彥望抛開「衛冕」包袱 盡全力打

首次在香港舉行的「嘉里世界劍擊錦標賽」將於本月22至30日在亞洲國際博覽館展開，港隊總教練鄭兆康周四在記者會上表示期望港隊能在主場爭取獎牌，他特別提到男子花劍隊擁有兩屆奧運冠軍張家朗、應屆世界冠軍蔡俊彥（Ryan）及應屆世少冠軍何承謙加上年輕的梁千雨，「希望能在主場為觀眾帶來驚喜」。

港隊總教練康教：希望主場為觀眾帶來驚喜

屬於「M」品牌的世界錦標賽的記者會上，齊集出戰男、女子三個劍種（花劍、重劍、佩劍）共24位香港代表以及各劍項的教練都亮相記者會，康教表示：「世錦賽是每一年最重要的一個比賽，我希望我隊在主場能爭取到獎牌，希望市民買飛入場支持我們，希望為觀眾帶來驚喜。」康教表示，現世界排名第3的香港男子花劍隊，現隊中擁有兩屆奧運冠軍張家朗、應屆世界冠軍Ryan及世少冠軍何承謙，讓人充滿期望，他說：「無論是個人賽及團體賽，他們都有實力爭取獎牌。」

男子花劍隊在台上被問到今屆主場世錦賽的目標。徐嘉華攝

香港劍擊隊歷來曾奪得1金4銅，曾於2022年奪得個人賽銅牌以及2023年團體賽銅牌的張家朗，對於首次在香港主場參加世錦賽，他說：「希望在香港市民面前打一場對得起自己平時練習的比賽，現在狀態比（上月印度）亞錦賽好少少，希望調到最好狀態出戰世錦賽。」

家朗：現階段的我想開開心心去比賽 不想因成績去束縛住自己

29歲的家朗笑言：「自己年紀差不多，想好好享受在香港搞到世錦的比賽，因為不容易，難得在香港參加世錦，要好好珍惜。」問到家朗可想在香港再上個人賽的獎台，他說：「當然想，但我不希望因為獎牌而給自己太多壓力，現階段的我，想開開心心去比賽，不要因為壓力、成績去䋠住自己。」

Ryan 望抛開「衛冕」包袱

一年前歷史性為香港奪得一面世錦賽個人賽金牌的Ryan坦言不去想太多「衛冕」，仍受著左大腿內側肌肉輕微撕裂影響，要到下周才恢復訓練的Ryan說：「我不會特別去想著自己是衛冕選手，會盡全力打得有咁好得咁好，一場一場打；狀態方面，要下周復操才知道。」

梁千雨 何承謙有信心男花團能上頒獎台

2位年輕的男花代表、21歲的梁千雨及17歲的何承謙，上月底才跟家朗及Ryan奪印度亞錦賽團體銀牌，他們不約而同對爭取世錦賽獎牌充滿充心，雖然年紀輕輕，但千雨是2023世錦賽男花團銅牌及2024年香港世界盃團體金牌的要員之一，對於再爭世錦賽獎牌，他說：「我相信我們有能力贏到其他犀利的隊伍，有信心上到頒獎台，至於甚麼顏色，視乎當天的狀態。」

應屆世少冠軍、首次參加世錦賽的何承謙表示：「我都希望在世錦賽爭到獎牌，甚至如Ryan所說，未來能上到男團『世一』，在亞錦賽我看到家朗、Ryan及千雨打團體賽時，不會讓自己的情緒影響到，這是我這一刻需要學習，因我打團體賽時，會好緊張比分，會因自己失了兩分而好迷失，我希望我之後打團體賽時，會像他們一樣不受比分影響。」



花劍主教Greg：希望他們記住「自己是最強的」

花劍主教練基連（Greg Koenig)希望隊員記住2024年在同一個亞博場歷史性奪得世界盃團體金牌這場勝利（當時隊員有家朗、Ryan及千雨），他說：「希望他們記住『自己是最強的隊』，用這份信心去打世錦賽，我們在亞錦運做到想做的，就是將男花團體排名升至『世三』，對我們世錦賽的團體走線有利，至少可避開我們不想太早遇到的意大利，但其他對手也不能忽視，我最想他們打到他們應有水平，就有足夠能力爭取個人賽及團體賽獎牌。」Greg表示，香港男、女子花劍隊稍後會跟法國隊在體院練習，有助雙方提升作戰狀態。

根據去年世錦賽的參賽國家、地區共有15個，參賽劍手超過350人，大會預計一連9日的比賽將接待超過5萬人次入場觀賽，屆時TVB將為本屆賽事的轉播機構。

記者/攝影：徐嘉華