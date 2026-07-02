劍擊世錦賽｜港隊24將主場誓師 體育專員蔡健斌冀「劍指巔峯」 透露古洞建新館推動發展

由中國香港劍擊總會及國際劍擊聯會（FIE）合辦的「嘉里世界劍擊錦標賽2026中國香港」將於7月22日在亞洲國際博覽館燃起戰火。香港劍擊代表隊今日（2日）於金鐘香格里拉酒店舉行會見傳媒活動，24位世錦賽男女子代表齊集誓師。文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌出席活動並致辭，他強調香港首辦世錦賽意義重大，並透露政府計劃於古洞興建附設劍擊設施的多用途體育館，以實際行動持續支持本港劍擊運動發展。

首辦最高水平賽事 肯定港隊超卓實力

世錦賽進入最後三周倒數階段，文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌在致辭時強調，世錦賽是僅次於奧運的最高水平賽事，今屆首度在香港舉辦意義非凡。他表示：「這不僅證明國際劍擊聯會對香港主辦大型體育賽事的能力充滿信心，更是對本港超卓劍擊水平的莫大肯定。」

蔡健斌高度讚揚香港劍擊運動員近年在亞運、奧運及亞錦賽等多項國際大賽中屢獲殊榮，戰績彪炳。他形容港將在競技場上奮勇拼搏，將剛柔並濟的戰術發揮得淋漓盡致，充分展現永不放棄的精神，令全港市民引以為傲。

盛讚港隊陣容強大 冀主場觀眾成最強後盾

今屆賽事港隊精銳盡出，張家朗、蔡俊彥等星將都會主場出擊。蔡健斌特別提到港隊目前的強大陣容與士氣：「我們有星級的劍神，也有新一代的劍星；我們有獎牌，亦有勳章。我們更加有隊形，『贏人之前，我們已經贏陣』。」

他指出，除了技術高超與心理素質強大外，「主場之利」將是港隊最強大的後盾。他呼籲全港市民踴躍支持，相信觀眾的吶喊聲與歡呼聲定能令運動員振奮百倍，並寄語港將在主場盡情享受比賽，綻放銳不可擋的耀眼光芒。

推動「體育+旅遊」 古洞將建新劍擊場館

除了競技層面，蔡健斌亦強調大型體育盛事對香港整體的正面影響。他指出，這項國際賽移師香港舉行，不僅能擦亮香港作為「盛事之都」的招牌，更能促進「體育+旅遊」融合，為本地經濟注入龐大動力。

在政府支援方面，蔡健斌強調特區政府對劍擊發展的支持毋庸置疑。他透露了一項重要基建進展：「我們剛在今個星期一獲立法會工務小組委員會支持，在古洞興建包括附設劍擊設施的多用途體育館。我們希望在梯隊培訓、本地分齡以至世界盃香港站賽事方面，能有更加好的地方和設施。」

活動尾聲，蔡健斌預祝本屆世錦賽圓滿成功，並以「劍指巔峯、擊響全城」八字真言，祝願中國香港劍擊隊在主場再創輝煌。