亞洲青年羽毛球錦標賽｜港隊歷史性奪男女混合團體賽銀牌

香港U19羽毛球代表隊周二（30號）在日本熊本縣八代市舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽中歷史性奪得銀牌！他們在男女混合團體賽決賽硬碰衛冕的國家隊，最終以大分2:0（39:55、 37:55）不敵對手奪金女日，相隔12年再為港隊爭得亞青獎牌，各將今日（7月1號）起開始各單項比賽，力求再為港爭光。

香港U19羽毛球隊歷史性為香港奪得亞青賽面男女混合團體賽銀牌。亞洲羽聯圖

亞洲羽聯圖

香港隊奪銀後在場上開心慶祝。亞洲羽聯圖

香港羽總今次派出14名U19青年代表隊參加亞青賽，頭5日率先進行男女混合團體賽，緊接是個人賽。在壓軸的混合團體決賽，港隊派出男雙楊順安/禹智睿、男單陳以熙、混雙張世成/朱穎姿、女單葉心悠及女雙朱穎姿/俞綺翹順序出戰，他們力戰下為香港取得自本賽於1997創辦以來的首面銀牌（大會於2006年起將原本的男、女子團體賽改為混合團體賽），銅牌是在4強落敗的日本及泰國隊；港隊曾於2008年躋身過4強，當時最終取得銅牌。

在日本舉行的亞青賽三甲：冠軍中國（紅衫）、亞軍香港（白衫）、季軍日本（藍衫）及泰國（前排右）。亞洲羽聯圖

這支U19的青年隊先後在半準決賽以2:1（44:55、55:45、55:43）險勝印度，在4強對上屆亞軍的泰國，在小組曾負泰國的港隊成功復仇，以2:1（55:45、53:55、55:48）取得決賽資格。

這些年來，港隊曾奪過8面銅牌，最近一個銅牌是2014年由現時香港男單一號李卓耀奪得。

周三展開5個單項的比賽，混雙楊順安、俞綺翹單日連過2關入32強，他們先後以2:0擊敗新加坡組合及2:1勝越南組合，男單湛城睿及朱澔分別勝斯里蘭卡及中國澳門對手，齊齊躋身64強。

記者：徐嘉華