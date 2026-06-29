亞洲青年羽毛球錦標賽｜香港年青羽毛球隊齊創歷史 混合團體賽佳銀望金

香港U19羽毛球代表隊周一（29號）歷史性殺入正在日本舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽的男女混合團體賽決賽，坐銀望金，周二跟爭取「三連霸」的國家隊一決高下，爭上最高頒獎台。

香港青年羽毛球隊為港創歷史。香港羽總圖

大會製作的決賽Poster，由香港對國家隊爭冠。大會FB圖

香港隊入決賽後開心一刻。大會FB截圖

香港羽總今次派出14名U19青年代表隊到日本態本縣八代市參加亞青賽，頭5日率先進行男女混合團體賽，緊接是個人賽；在混合團體賽中，港隊跟上屆亞軍泰國及新加坡同組，在頭3天的比賽中，港隊先以大分2:0勝新加坡，但以0:2不敵泰國，仍能以一勝一負躋身周一早上展開的半準決賽對印度，香港先輸第一回合（44:55），幸及時回勇，第二回合以55:45追成平手，決勝局，雙方只有一至兩分差距，幸港頂得住壓力以55:43奠勝（大分2:1）入4強，在雙銅牌制下，港隊肯定有獎牌落袋，一眾年青港將已不急及待手舞足蹈慶祝一番。

港隊再在同日下午出戰4強再對泰國隊，雖然要打足3回合，這次是香港隊先拔頭籌（55:45），次回合港隊僅以2分不敵（53:55），到決勝局，港隊以55:48取得決賽權，各位港將已忍不住拿著特區旗跑到場內慶祝。

港隊功臣包括男子組的陳以熙、朱澔、湛城睿、禹智睿、楊順安、張世成及鄭英杰，女子組有葉心悠、洪炫嬌、繆汶殷、朱穎姿、歐陽穎芝、俞綺翹及陳鵬妮；港隊將於明晨10時起出戰團體賽的決賽對國家隊，

港隊曾於2008年躋身過4強，當年的功臣包括男將伍家朗、黃永棋及李晉熙以及女將謝影雪、潘樂恩、陳祉嘉、陳虹蓉等。

香港隊入決賽後開心一刻。大會FB截圖

亞洲青年羽毛球錦標賽由1997年創辦，有單項賽事及男、女子團體賽，到2006年起，大會將男、女子團體賽改為混合團體賽，在這20年間，國家隊共奪過10次冠軍（2020-2022年因疫情取消比賽），包括2024及2025年連續2年，他們今次是爭取「三連霸」；國家隊晉級8強後先以2:0勝大馬，4強以2:1勝日本，報卻小組敗給對方之仇。

記者：徐嘉華