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賽艇｜港隊逾一個月歐洲之旅共奪4金3銀 為亞運添信心

即時體育
更新時間：15:31 2026-06-29 HKT
發佈時間：15:31 2026-06-29 HKT

香港賽艇一哥趙顯臻相隔2年再次登上瑞士琉森世界盃冠軍寶座！他在上周六在琉森第3站世界盃的男子輕量級單人雙槳決賽，在半程已帶出的優勢下以7分01秒98奪冠，是繼2024年同一站比賽再次登頂。港隊今次逾一個月的歐洲之旅共3個比賽，共擸4金3銀，港隊總教練吳紀寧表示：「整體隊員發揮正常，對今後的比賽爭取好成績帶來了信心。」

趙顯臻（中）在瑞士世界盃第三站奪冠，亞、軍季分別來自荷蘭及美國。大會FB圖
趙顯臻（中）在瑞士世界盃第三站奪冠，亞、軍季分別來自荷蘭及美國。大會FB圖
相隔兩年再奪世界盃冠軍，阿臻衝線後表現十分激動。大會FＢ 圖
相隔兩年再奪世界盃冠軍，阿臻衝線後表現十分激動。大會FＢ 圖
林新棟（右）及陳廸麟在歐洲之旅三個比賽都有獎牌落袋，表現十分突出。大會FB圖
林新棟（右）及陳廸麟在歐洲之旅三個比賽都有獎牌落袋，表現十分突出。大會FB圖
女子輕雙的梁穎桉（左）及張菀珊（右）表現不俗。大會FB圖
女子輕雙的梁穎桉（左）及張菀珊（右）表現不俗。大會FB圖

港隊一行13名運動員在上月（5月）中啟程到西班牙展開一連3站歐洲賽，包括西班牙塞維利亞第一站世界盃（2金1銀），金牌來自男子輕量級雙人雙槳的林新棟、陳廸麟及女子輕雙的梁穎桉、張菀珊，銀牌得主是阿臻的輕單；之後港隊去到比利時訓練3星期，然後到荷蘭阿姆斯特丹參加荷蘭盃（1金1銀），林新棟及陳廸麟再次奪冠，女子輕單的洪詠甄奪銀牌。

阿臻賽後受訪中。ＦＢ截圖
阿臻賽後受訪中。ＦＢ截圖

緊接一周後出戰瑞士琉森第三站世界盃，港隊奪1金1銀及2個第4名，金牌憑回勇的阿臻奪得，亞、季軍是荷蘭的Cornelus Palsma（7分04秒79）及美國的 Justin Schmidt（7分05秒16），阿臻賽後被問到感受，他說：「非常好，這場勝利對我意義重大，因為過去幾星期我經歷了高低起伏（包括荷蘭盃因身體不適，入到決賽只能完成，最終位列第6名），加上這站比賽也是其中一站為備戰9月亞運會而戰，所以很重要。」

阿臻被問到如何慶祝，他笑著說：「繼續努力訓練。」

洪詠甄在女子輕單比賽中。 大會FＢ 圖
洪詠甄在女子輕單比賽中。 大會FＢ 圖

這站的銀牌來自林新棟、陳廸麟的男子輕雙，2位第4名包括女子組的輕單洪詠甄及輕雙的梁穎桉及張菀珊。


記者：徐嘉華

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