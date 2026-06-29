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F1｜羅素奧地利站繼揭幕戰後再奪冠 韋斯塔潘克服排位賽炒車摘銀

即時體育
更新時間：11:36 2026-06-29 HKT
發佈時間：11:36 2026-06-29 HKT

F1奧地利大獎賽周日在紅牛環賽道完美落幕，最終由平治車隊的佐治羅素(George Russell)「由頭帶到尾」，繼揭幕戰後再次奪冠，而紅牛車隊的韋斯塔潘(Max Verstappen)則克服排位賽戰車失控炒車，在第五位發車下仍以第二完賽，而卡美安東尼利(Kimi Antonelli)則以第三完成，結束連冠走勢。

羅素頂住壓力3個月後奧地利站再奪冠

今屆奧地利站風波不斷，在排位賽中韋斯塔潘因戰車失控自炒，賽後亦證實是賽車發生故障才導致事故，而羅素則把握機會贏得頭位發車。正賽日頭位起步的羅素亦發揮穩定順利領跑，但反而焦點在於後面車手的對決，已取得5連冠的安東尼利今站起步略為焦急表現失準多次衝出賽道，反被第5位起步的韋斯塔潘把握機會殺到前段。

比賽中段韋斯塔潘和咸美頓的對決掀起高潮，但紅牛戰車今次略勝一籌成功甩開法拉利的追擊。而到尾段紅牛車隊憑籍輪胎策略，韋斯塔潘收窄與羅素之間的差距，身後的安東尼利亦不遑多讓步步緊迫第二的紅牛戰車，差距一度僅有半秒，但最終羅素亦頂住壓力以1.611秒的優勢贏得今站冠軍，「韋少」亦以第二以0.375秒力壓安東尼利奪亞。

羅素賽後受訪指之前的狀態有一點不好，但團隊的付出令他們可以重回正軌，而提到今場的勝利，羅素則指提醒了自己可以做到：「艱苦的比賽必然會挑戰到我們的心智，過去2個星期的表現對我而言至關重要，提醒了我自己可以做到。」對於下周回到家鄉英國的銀石賽道羅素則表示：「這周末我的速度和單圈表現都很好，而且這條賽道並不是太適合我的跑法，所以我好期待可以前往銀5。
 

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