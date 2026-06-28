全港羽毛球錦標賽｜香港羽毛球代表歡迎15分 鄧俊文：會跟阿雪打下去

全港羽毛球錦標賽周日假北河街體魍館上演各組別的8強賽，香港羽總去年開始以15分制，今年也不例外，讓港隊提早適應明年1月正式生效、取代21分的「15分三局兩勝制」，大部份港隊代表都對15分充滿憧憬，近期人氣混雙組合陳延澤、吳芷柔（Yoyo）以及男單「港一」李卓耀都讚同15分賽制，跟謝影雪排混雙世界第8的鄧俊文說：「應該會打下去的。」

近期人氣混雙組合「澤柔配」今日（28號）出戰全港賽的8強比賽，最終以15:10、15:9輕勝呂俊瑋、尤漫瑩，順利入下周4強；去年同一個比賽，延澤奪得男單冠軍，一年過去，主項變了混雙；去年5月才跟Yoyo合作混雙，他坦言仍懷念單打，幸找到方法去舒懷：「現在打混雙都用好多單打的技術，希望轉化為我的武器，將我的單打特色放在混雙中，相信自己會更加享受混雙比賽。」

「澤柔配」合作時的世界排名才400多，到現在升至32位，這都歸功於2人在過去一年總共奪得5個BWF世巡賽的三甲成績，Yoyo也說比教練預定的目標要快：「教練原本給我們指標是今年年底才去到32，我們早了半年達成。」雖然他們去年5月開始合作，但因各自的傷患先後在去年10月到今年2月這4個月沒比賽，以養好身體為主，緊隨是大大小小的比賽都參加，她說：「近月面對搶分的壓力及一站接一站的比賽有點Chur，進度是快，但要好好調整心態也很重要。」

對於BWF（世界羽聯）明年1月4日起開始採15分，陳延澤表示：「今年打15分，感覺節奏快了，分差比較難拉開，要更集中精力，但相信都適合我同Yoyo的打法，因我們偏向速度進攻型，可以將精力更集中在15分制的比賽上。」

鄧俊文（左）及楊盛才（右）合作雙打比賽。徐嘉華攝

徐嘉華攝

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鄧俊文今日不用打混雙（他跟謝影雪提早打了並入4強），但跟楊盛才合作男雙，並以15:12、11:15、15:12躋身4強，將對陳延澤及鄒軒朗組合。

俊文：改15分下 應該會打下去的

阿雪早前已對15分讚口不絕，俊文這天也說：「 說真，15分是吸引的，對我們來講一定有好處，只有去年及今年全港賽體驗過，感覺節奏好快，各隊間的差距會更接近相信會更刺激。」俊文表示「應會打下去」的機率會大：「是想打下去，真正體驗一下15分，相信對體能消耗沒21分大，對我同阿雪都是好事。」俊文及阿雪去年4月「重組」後曾說過只會戰至今年9月愛知名古屋亞運會，現時所見，2人極大機會繼續打下去，對港隊來說是一大喜訊。

李卓耀在比賽中，他認為下季採15分對你有利。徐嘉華攝

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8月將滿30歲的香港「男一」李卓耀今日8強以15:8、15:2輕勝高城熙，躋身8強，對於15分，他說：「說真，我鍾意15分，無論在打法上及戰術上，我較進攻型，對我來講是優勢少少。」

楊雅婷（左）及楊霈霖（右）是香港第一號女雙組合。徐嘉華攝

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女雙「雙楊配」楊雅婷、楊霈霖今日8強以15:7、15:5勝蔡洛、蕭卓盈，對於15分，她們不約而同表示：「女雙偏多板，隨時打過一小時，5分不會太折磨，都想15分。」

記者/攝影：徐嘉華