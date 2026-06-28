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游泳｜何詩蓓再一日兩戰 半小時內連戰100自及50蛙

即時體育
更新時間：09:28 2026-06-28 HKT
發佈時間：09:28 2026-06-28 HKT

28歲的香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）繼上月底環地中海系列賽後，香港時間周日凌晨在羅馬室外池舉行的「七丘盃國際泳賽」再次一日兩戰，在半小時內先後出戰100米自由泳及50米蛙泳，Siobhan先在100米自由泳以52秒52奪銀，同場的應屆世界冠軍、荷蘭的Marrit後上以51秒68刷新塵封9年的世界紀錄，舊紀錄是瑞典名將絲祖唐於2017年所造的51秒71。

在羅馬這個歷史悠久的國際泳賽，雖然現場氣溫高達攝氏34度，而且是戶外比賽，但仍吸引全場爆滿。直播截圖
在羅馬這個歷史悠久的國際泳賽，雖然現場氣溫高達攝氏34度，而且是戶外比賽，但仍吸引全場爆滿。直播截圖
何詩蓓在100自比賽中。直播截圖
何詩蓓在100自比賽中。直播截圖
何詩蓓奪100自銀牌（左） 、冠軍的史坦貝根（中）破100自世績，舊紀錄是絲祖塘9年前所造。大會圖片
何詩蓓奪100自銀牌（左） 、冠軍的史坦貝根（中）破100自世績，舊紀錄是絲祖塘9年前所造。大會圖片
大會圖片
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一連3日的羅馬拉國際賽雖然面對歐洲熱浪，當地時間晚上6時半開始的決賽，戶外氣溫仍高達攝氏33、34度，但仍吸引全場爆滿；跟上月3站環地中海系列賽一樣，女子100米自由泳的決賽仍然是Siobhan跟史坦貝根之間的角逐，小組以54秒43總排名第5入決賽，Siobhan在決賽頭50米以24秒94第一個轉身，史坦貝根以0.04秒緊隨其後，但一向後勁凌厲的Marrit最終以首名掂牆奪冠，並打破世績。

相隔不足半小時，Siobhan再出戰50米蛙泳，主要為9月愛知名古屋亞運會繁忙的游泳賽程寓賽於操，港將以30秒67第4名完成；她周日還有50米自由泳爭取再上頒獎台。

26歲 的史坦貝根刷新女子100米自由泳世界紀錄奪冠。大會圖片
26歲 的史坦貝根刷新女子100米自由泳世界紀錄奪冠。大會圖片

26歲 的史坦貝根賽後表示「不敢相信」，她說：「我游完後望著分板，我不相信自己眼睛，因我想不會是真的，我完全不知道我當時的感受，一直都想刷新100自的世界紀錄，但我不相信我真的做到，尤其是今日超級競爭激烈的羅馬站中做到。」

季軍是無僅19歲 的東道主泳手的Sara Curtis，她以52秒69刷新意大利100米自由泳紀錄，舊紀錄是她自己保持的53秒01。

Marrit說自己每一次比賽的動力，正是想自己一次比一次游得快；事實上，Marrit在上月的3站環地中海系列賽都是跟Siobhan在100米自由泳決賽碰過正著，Marrit全部3站奪冠，更在最後一站的巴塞隆拿站游出51秒97，當時以51秒97打破絲祖唐保時的巴塞隆拿站紀錄。

隊友趙浩俊（Adam John Chillingworth）也出戰男子100米蛙泳，他在初賽以1分02秒64總排名第44位。

記者：徐嘉華

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