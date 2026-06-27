冰球｜五年綜合發展藍圖：以三年校園合作為基石
發佈時間：15:34 2026-06-27 HKT
隨著「2026 IIHF女子冰球世界錦標賽（第二級別B組）」於 4 月在本港圓滿舉行，香港冰球訓練學校（HKAIH）與保良局宣佈達成戰略合作夥伴關係，正式啟動「女子 U18 冰球發展計劃」。該計劃由保良局擔任為期三年的合作夥伴，並承接 HKAIH 為期五年的綜合女子冰球發展藍圖，為中國香港隊參與國際冰球聯合會（IIHF）女子 U18 世界錦標賽奠定基石。計劃獲中國香港冰球總會（HKCIHA）支持，是 HKAIH 自 2007 年成立以來，於本港冰球發展二十年歷程中所建構的最後一塊拼圖。
五年綜合發展藍圖：以三年校園合作為基石
本計劃以為期三年的保良局中學女生培訓計劃為核心（2026-27 至 2028-29 學年），目標每年培訓 15 名中學女生，三年累積 45 名精英球員。其後第四及第五年（2029-30 及 2030-31），優秀學員將進入中國香港代表隊的選拔，旨在建立一個穩健且不斷壯大的人才庫，確保中國香港隊能穩步並長期參與國際冰球聯合會（IIHF） 女子 U18 世界錦標賽。
全方位發展：訓練、集訓及競賽
是次計劃不僅涵蓋專業教練指導及集訓營，更會安排學員參與本地及區內的賽事。透過建立一套可持續的訓練階梯，為未來數代的女性冰球運動員提供一條穩定的晉升途徑，並為中國香港女子冰球代表隊提供長遠的後援力量。
完成香港參與所有五項 IIHF 世界錦標賽組別的最後一塊拼圖
計劃成功落實後，中國香港將首次派隊參與 IIHF 女子 U18 世界錦標賽，並成為亞洲第七個於 IIHF 全部五項世界錦標賽組別——男子、男子 U20、男子 U18、女子及女子 U18——均有國家/地方代表隊參賽的會員。對於本港冰球發展而言，這項女子計劃正是 HKAIH 自 2007 年成立以來，二十年發展歷程中所建構的最後一塊拼圖。
戰略合作藍圖及專屬合作
首批學員將於 2026 年 9 月新學年開始時展開招募，並於 2026-27 學年期間舉辦訓練營，專注於提升專業技術並培養團隊默契。
香港冰球訓練學校主席胡文新先生表示：「我們的目標是奠定一個能夠傳承下去的基石。與保良局為期三年的校園合作，是為期五年綜合發展計劃中的核心一環，整個藍圖乃依據 IIHF 自身就世界錦標賽參賽資格所訂立的最低參與標準逆向設計而成。我們並非單純啟動一項計劃，而是為中國香港隊於 2030 年首度躋身 IIHF 女子 U18 世界錦標賽鋪設一條清晰可行的道路，並透過此舉，讓本港躋身亞洲少數於 IIHF 全部五項世界錦標賽組別均有代表隊參賽的會員國家協會之列。經過二十年來在草根、聯賽、認證教練及裁判等各範疇的努力建設，這正是我們需要跨越的最後一道橋樑。」