冰球｜五年綜合發展藍圖：以三年校園合作為基石

隨著「2026 IIHF女子冰球世界錦標賽（第二級別B組）」於 4 月在本港圓滿舉行，香港冰球訓練學校（HKAIH）與保良局宣佈達成戰略合作夥伴關係，正式啟動「女子 U18 冰球發展計劃」。該計劃由保良局擔任為期三年的合作夥伴，並承接 HKAIH 為期五年的綜合女子冰球發展藍圖，為中國香港隊參與國際冰球聯合會（IIHF）女子 U18 世界錦標賽奠定基石。計劃獲中國香港冰球總會（HKCIHA）支持，是 HKAIH 自 2007 年成立以來，於本港冰球發展二十年歷程中所建構的最後一塊拼圖。

香港冰球訓練學校主席胡文新跟保良局林文燦英文小學的女球員合照。公關提供

保良局林文燦英文小學的女球員。公關提供

五年綜合發展藍圖：以三年校園合作為基石

本計劃以為期三年的保良局中學女生培訓計劃為核心（2026-27 至 2028-29 學年），目標每年培訓 15 名中學女生，三年累積 45 名精英球員。其後第四及第五年（2029-30 及 2030-31），優秀學員將進入中國香港代表隊的選拔，旨在建立一個穩健且不斷壯大的人才庫，確保中國香港隊能穩步並長期參與國際冰球聯合會（IIHF） 女子 U18 世界錦標賽。

全方位發展：訓練、集訓及競賽

是次計劃不僅涵蓋專業教練指導及集訓營，更會安排學員參與本地及區內的賽事。透過建立一套可持續的訓練階梯，為未來數代的女性冰球運動員提供一條穩定的晉升途徑，並為中國香港女子冰球代表隊提供長遠的後援力量。

完成香港參與所有五項 IIHF 世界錦標賽組別的最後一塊拼圖

計劃成功落實後，中國香港將首次派隊參與 IIHF 女子 U18 世界錦標賽，並成為亞洲第七個於 IIHF 全部五項世界錦標賽組別——男子、男子 U20、男子 U18、女子及女子 U18——均有國家/地方代表隊參賽的會員。對於本港冰球發展而言，這項女子計劃正是 HKAIH 自 2007 年成立以來，二十年發展歷程中所建構的最後一塊拼圖。

戰略合作藍圖及專屬合作

首批學員將於 2026 年 9 月新學年開始時展開招募，並於 2026-27 學年期間舉辦訓練營，專注於提升專業技術並培養團隊默契。

香港冰球訓練學校主席胡文新先生表示：「我們的目標是奠定一個能夠傳承下去的基石。與保良局為期三年的校園合作，是為期五年綜合發展計劃中的核心一環，整個藍圖乃依據 IIHF 自身就世界錦標賽參賽資格所訂立的最低參與標準逆向設計而成。我們並非單純啟動一項計劃，而是為中國香港隊於 2030 年首度躋身 IIHF 女子 U18 世界錦標賽鋪設一條清晰可行的道路，並透過此舉，讓本港躋身亞洲少數於 IIHF 全部五項世界錦標賽組別均有代表隊參賽的會員國家協會之列。經過二十年來在草根、聯賽、認證教練及裁判等各範疇的努力建設，這正是我們需要跨越的最後一道橋樑。」