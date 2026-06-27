游泳｜何詩蓓無懼歐洲熱浪 周六凌晨羅馬站室外池封后
更新時間：06:42 2026-06-27 HKT
發佈時間：06:42 2026-06-27 HKT
發佈時間：06:42 2026-06-27 HKT
歐洲雖正遭受熱浪襲擊，但無阻意大利羅馬在戶外舉行的「七丘盃國際泳賽」，香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周六凌晨在主項200米自由泳決賽，以1分55秒正封后，保持近3個月來此賽項的不敗紀錄。
Siobhan本月初以4金4銀完成一連3站的環地中海游泳系列賽後，來到意大利羅馬參加「七丘盃國際泳賽」，她先在早上的200米自由泳初賽，輕鬆以1分58秒64的總排名第一入周六凌晨的決賽，最終在決賽以1分55秒正奪冠。
她賽後表示：「這裡的氣溫較熱，但我感覺不錯，這些都是挑戰之一，我的目標是游入決賽，途中不斷集中細節的改位特別是我的轉身。」
28歲 的Siobhan戰羅環地中海後，跟團隊飛到西班牙馬略卡島進行3星期的訓練，羅馬這一站比賽，Siobhan曾於2024年巴黎奧運前參加過，當時她奪得200米自由泳金牌；相隔2年後再次舊地重遊，港將在200米自由泳決賽繼續保持近3個月的「不敗」戰績。
亞軍及季軍同來自意大利，她們分別是年僅15歲 的Alessandra Mao（1分57秒24）、季軍是25歲的意Anna Chiara Mascolo（1分58秒16）。
記者：俆嘉華
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